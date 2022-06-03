Скандальная "Миссис Крым-2022" ответила на травлю в сети: "Хотелось выйти в окно"

Ольга Валеева прокомментировала хейт, который полился на нее после победы на конкурсе "Королева красоты – Крым. Весна-2022"

Оскандалившаяся победительница конкурса красоты "Королева красоты – Крым. Весна-2022", который прошел на аннексированном полуострове, блогерша Ольга Валеева ответила на хейт по поводу своей победы. Девушку жестко раскритиковали за внешность, называли мужеподобной, "уродиной", "трансвеститом".

В сторис Инстаграмм Валеева рассказала, что ей было очень тяжело. По ее словам, из-за многотысячных негативных комментариев о внешности, ее настигла настоящая истерика.

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"Я плакала, у меня была истерика. Я не могла найти себе места. Мне хотелось выйти в окно. Но я взяла себя в руки", – рассказала она.

Также Валеева призналась, что все, кто пишут гадости, просто завидуют.

"Я немного отличаюсь от всех. Я заряжаю людей энергетикой. Конкурс был красоты и таланта. Я показала себя, заслужила и выиграла свою корону. Я горжусь тем, что я "Миссис Королева красоты", — сказала блогерша.

Но, отмечает Валеева, она не держит зла на хейтеров: "Не бывает худа без добра. Я не держу зла на людей, которые пишут гадости в мой адрес, что я похожа на мужика, что я страшная, уродина, что я трансвестит. Всем известно, что я нормальный человек, у которого все хорошо в жизни".

Ранее "Телеграф" писал, что в 2021 году победительницей Mrs. Crimea-World стала Анна Малоземова. Напомним также, что в финале конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021" победила 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху, а вот какое место досталось украинке Анне Неплях — читайте в нашем материале.