Скандальна "Місіс Крим-2022" відповіла на цькування в мережі: "Хотілося вийти у вікно"

Ольга Валєєва прокоментувала хейт, який полився на неї після перемоги на конкурсі "Королева краси – Крим. Весна-2022"

Переможниця конкурсу краси "Королева краси – Крим. Весна-2022", який пройшов на анексованому півострові, блогерша Ольга Валєєва відповіла на хейт з приводу своєї перемоги. Дівчину жорстко розкритикували за зовнішність, називали чоловікоподібною, "потворою", "трансвеститом".

У сторіс Інстаграм Валєєва розповіла, що їй було дуже важко. За її словами, через багатотисячні негативні коментарі про зовнішність, її наздогнала справжня істерика.

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"Я плакала, у мене була істерика. Я не могла знайти собі місця. Мені хотілося вийти у вікно. Але я взяла себе в руки", — розповіла вона.

Також Валєєва зізналася, що всі, хто пишуть образи, просто заздрять.

"Я трохи відрізняюся від усіх. Я заряджаю людей енергетикою. Конкурс був краси та таланту. Я показала себе, заслужила і виграла свою корону. Я пишаюся тим, що я "Місіс Королева краси ", — сказала блогерка.

Але, зазначає Валєєва, вона не тримає зла на хейтерів: "Не буває худа без добра. Я не тримаю зла на людей, які пишуть погано в мою адресу, що я схожа на мужика, що я страшна, потвора, що я трансвестит. Всім відомо, що я нормальна людина, у якої все добре в житті".

Раніше "Телеграф" писав, що у 2021 році переможницею Mrs. Crimea-World стала Анна Малоземова. Нагадаємо також, що у фіналі конкурсу краси "Міс Всесвіт-2021" перемогла 21-річна представниця Індії Харнааз Сандху, а ось яке місце дісталося українці Анні Неплях — читайте у нашому матеріалі.