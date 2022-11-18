Кримській королеві краси в росії "помстилися" за українську пісню

"Місіс Крим" заспівала легендарний український хіт, який окупанти назвали "бойовим гімном екстремістської організації"

Ольга Валєєва, яка перемогла на конкурсі "Королева краси — Крим. Весна 2022", не змогла отримати російське громадянство. Їй відмовили через виконання легендарної української пісні "Ой у лузі червона калина", після якого дівчина опинилася у центрі скандалу та отримала величезну кількість хейту у свою адресу у соціальних мережах.

Із заявою про прийом до громадянства росії Валєєва звернулася ще у серпні поточного року. Однак сьогодні надійшла відповідь, у якій вказується про відмову. Про це повідомляється в Telegram-каналі так званого Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим.

"Рішенням Міністерства внутрішніх справ у Республіці Крим відповідно до вимог законодавства відхилено заяву про прийом до громадянства російської федерації 34-річної громадянки України, визнаної судом винною у вчиненні протиправних дій, спрямованих на дискредитацію використання Збройних Сил російської федерації, а також публічне демонстрування забороненої символіки ", — йдеться у заяві.

Зазначимо, що у жовтні "Місіс Крим" опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому вона виконує українську пісню "Ой у лузі червона калина". Після цього ролика на неї посипалися гнівні звинувачення росіян. Своєю чергою, Валєєва спробувала виправдатися та опублікувала пояснення свого вчинку.

"Говорю як є! Я знати не знала, що ця пісня з чимось пов'язана і є якоюсь забороненою! знаємо давно)", — написала Валєєва на своїй сторінці в Instagram.

Однак навіть виправдання не допомогли Валєєвій, оскільки під цим постом звинувачення дівчини у виконанні українського хіта продовжились.

Валєєва у своїх соцмережах ніяк не прокоментувала новину про те, що їй не вдалося отримати російське громадянство.

Нагадаємо, що співачку-зрадницю Ані Лорак, яка продовжує розважати російську публіку, українці розкритикували у соцмережі.