Артистка повністю начхала на свою батьківщину, і за гроші готова розважати росіян.

Співачка-зрадниця Ані Лорак, проти якої в Україні запровадили санкції, знову стала головною героїнею скандалу. Втім, нічого нового — артистка, як ні в чому не бувало, готується до концертів у країні-агресорі. У мережі з’явився анонс новорічного шоу, в якому Лорак розважатиме росіян.

Це помітили у телеграм-каналі "Шо по русні?". Варто зазначити, що той факт, що Ані Лорак раніше скасували концерти у Празі завдяки ініціативній групі української діаспори, та скасування концертів у Німеччині через протести українців, її нічого не навчили.

І, звичайно, цей факт не залишився поза увагою українців. У коментарях під публікацією посипалося багато "відгуків" про артистку, і, звичайно ж, торкнулися питання "а чи не тисне їй українське громадянство".

Ми ознайомилися з афішею майбутнього концерту, і виявилося, що крім прихильниці Кремля Ані Лорак, там також виступатимуть Анна Седокова, що мовчить про війну в своїй країні, фаворитка Кіркорова Анна Асті, а також група RASA, солістка якої родом з Горлівки.

Зазначимо, що раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Анна Асті, яка народилася у Черкасах, у перші дні повномасштабного вторгнення росії перебувала в Україні. Співачка разом зі своєю родиною сиділа у бомбосховищі під обстрілами, і попри це все одно повернулася до рф, де продовжила будувати кар’єру.

Також нагадаємо, що за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі у Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. Тоді як колишній чоловік артистки, батько її доньки Мурат Налчаджіоглу зізнався, що Україна – його рідний дім.