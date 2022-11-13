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"Громадянство не тисне?": шанувальницю Кремля Ані Лорак розпекли в мережі за концерти в Росії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Ані Лорак Новина оновлена 13 листопада 2022, 10:51
Ані Лорак. Фото https://www.instagram.com/anilorak/

Артистка повністю начхала на свою батьківщину, і за гроші готова розважати росіян.

Співачка-зрадниця Ані Лорак, проти якої в Україні запровадили санкції, знову стала головною героїнею скандалу. Втім, нічого нового — артистка, як ні в чому не бувало, готується до концертів у країні-агресорі. У мережі з’явився анонс новорічного шоу, в якому Лорак розважатиме росіян.

Це помітили у телеграм-каналі "Шо по русні?". Варто зазначити, що той факт, що Ані Лорак раніше скасували концерти у Празі завдяки ініціативній групі української діаспори, та скасування концертів у Німеччині через протести українців, її нічого не навчили.

Пост про Ані Лорак

І, звичайно, цей факт не залишився поза увагою українців. У коментарях під публікацією посипалося багато "відгуків" про артистку, і, звичайно ж, торкнулися питання "а чи не тисне їй українське громадянство".

коментарі про Лорак
коментарі про Лорак
коментарі про Лорак
коментарі про Лорак

Ми ознайомилися з афішею майбутнього концерту, і виявилося, що крім прихильниці Кремля Ані Лорак, там також виступатимуть Анна Седокова, що мовчить про війну в своїй країні, фаворитка Кіркорова Анна Асті, а також група RASA, солістка якої родом з Горлівки.

Афіша новорічного концерту з Ані Лорак

Зазначимо, що раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Анна Асті, яка народилася у Черкасах, у перші дні повномасштабного вторгнення росії перебувала в Україні. Співачка разом зі своєю родиною сиділа у бомбосховищі під обстрілами, і попри це все одно повернулася до рф, де продовжила будувати кар’єру.

Також нагадаємо, що за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі у Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. Тоді як колишній чоловік артистки, батько її доньки Мурат Налчаджіоглу зізнався, що Україна – його рідний дім.

Теги:
#Концерт #Ані Лорак #Анна Дзюба #Анна Седокова