Ані Лорак жорстко захейтили за фото в Іспанії: "позбавити українського громадянства"

У коментарях українці обрушили на співачку, що зрадила свою Батьківщину, хвилю гніву.

Співачка-зрадниця Ані Лорак, проти якої в Україні запровадили санкції, знайшла собі новий "дім". Артистка, яка кинула й Україну, а тепер уже й росію, назвала своїм домом Іспанію.

Лорак опублікувала у своєму Інстаграмі свіже фото, на тлі морського узбережжя Іспанії. Українка зазначила, що там вона почувається як удома.

"Вода надає мені сили. Тут я почуваюся як удома", — написала вона у підписі до знімків.

У коментарях українці обрушили на співачку, що зрадила свою Батьківщину, хвилю гніву. Вони закликали її приїхати на море не до Іспанії, а до рідної України: до Одеси та Маріуполя. Також вони поцікавилися у Лорак, чому вона не їде до Криму, а також чому кинула таку квітучу росію.

"До Маріуполя можеш теж на море приїхати", "Опа, Іспанія. А Крим не надає сили", — пишуть користувачі.

Раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Анна Асті, яка народилася у Черкасах, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії перебувала в Україні. Співачка разом зі своєю родиною сиділа у бомбосховищі під обстрілами, і попри це все одно повернулася до Росії, де продовжила будувати кар’єру.