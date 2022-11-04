Ани Лорак жестко захейтили за фото в Испании: "лишить украинского гражданства"

В комментариях украинцы обрушили на предавшую свою Родину певицу волну гнева

Певица-предательница Ани Лорак, против которой в Украине ввели санкции, нашла себе новый "дом". Бросившая и Украину, а теперь уже и россию артистка назвала своим домом Испанию.

Лорак опубликовала в своем Инстаграм свежее фото, на фоне морского побережья Испании. Украинка отметила, что там она чувствует себя как дома.

"Вода придает мне силы. Здесь я чувствую себя как дома", — написала она в подписи к снимкам.

В комментариях украинцы обрушили на предавшую свою Родину певицу волну гнева. Они призвали ее приехать на море не в Испанию, а в родную Украину: в Одессу и Мариуполь. Так же они поинтересовались у Лорак, почему она не едет в Крым, а также почему бросила такую процветающую россию.

"В Мариуполь можешь тоже на море приехать", "Опа, Испания. А Крым не придает силы", — пишут пользователи.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Анна Асти, которая родилась в Черкассах, в первые дни полномасштабного вторжения россии находилась в Украине. Певица вместе со своей семьей сидела в бомбоубежище под обстрелами, и несмотря на это все равно вернулась в россию, где продолжила строить карьеру.