Позбавлять держнагород та заблокують активи: в Україні запровадили санкції проти Лорак, Тодоренко, Повалій та інших колаборанток

Артисткам заборонять виводити капітал із України

Українська співачка Ані Лорак, яка 21-го жовтня випустила пісню російською мовою, Анна Сєдокова Таїсія Повалій, а також екс-ведуча Регіна Тодоренко, які активно будують кар’єри в росії і не висловлюються проти війни в Україні — потрапили до списку санкцій РНБО щодо 2507 фіз- та 1374 юрособ. До списку потрапили громадяни України, Росії та Білорусі.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний укази №726 та №727, йдеться на сайті глави держави.

Окрім артистів, а також відомих пропагандистів, під санкції потрапили колаборанти, політики, представники силових структур та олігархи зі списку Forbes та їхнього оточення.

Санкції запровадили проти осіб, які причетні до розв’язання агресивної війни проти України або підтримують режим російського диктатора володимира путіна.

Обмеження передбачають:

блокування активів;

заборону торгових операцій;

виведення капіталу з України;

анулювання ліцензій та дозволів;

заборону на участь у приватизації та оренді;

заборону на придбання земельних ділянок.

Також осіб, які потрапили під санкції, позбавлять державних нагород України та інших форм відзнак.

Як раніше писав "Телеграф", за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі в Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. Тоді як колишній чоловік артистки, батько її доньки Мурат Налчаджіоглу зізнався, що Україна – його рідний дім.