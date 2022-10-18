Ані Лорак різко згадала, що вона українка заради концертів у Німеччині, але нарвалася на "скасування"

В анонсі своїх виступів артистка вказала, що вона "найтитулованіша українська співачка".

Відома співачка Ані Лорак, яка раніше нарвалася на критику через пост в Інстаграмі, вирішила нажитися на тому, що вона народилася в Україні. Щоб вирушити з туром Європою, вона вирішила згадати, що вона українська співачка, та ще й "титулована". Однак це їй не допомогло – через протести українців її концерти у Німеччині скасували.

Концерти у Німеччині мали розпочатися 21 жовтня, але в останній момент їх скасували. На сайті kontramarka.de, де можна було придбати квитки на концерти Ані Лорак, вибиває помилку та повідомляє, то такої сторінки не існує. Також про подібне повідомляє і низка телеграм-каналів.

Чи будуть ці концерти взагалі — невідомо, проте поки що зазначено, що концерти перенесені. Попередньо нова дата – це 2023 рік.

Зазначимо, що раніше також було скасовано концерти прихильниці Кремля, яка зрадила свою батьківщину, і в Празі. Ініціативна група української діаспори досягла того, що організатори форуму Forum Karlin прибрали з програми виступ співачки.

Як раніше писав "Телеграф", за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі в Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. Тоді як колишній чоловік артистки, батько її доньки Мурат Налчаджіоглу зізнався, що Україна – його рідний дім.