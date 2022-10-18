Ани Лорак резко вспомнила, что она украинка ради концертов в Германии, но нарвалась на "отмену"

В анонсе своих выступлений артистка указала, что она "самая титулованная украинская певица".

Известная певица Ани Лорак, которая ранее нарвалась на критику из-за поста в Инстаграм, решила нажиться на том, что она родилась в Украине. Чтобы отправиться с туром по Европе она решила вспомнить, что она украинская певица, да еще и "титулованная". Однако это ей не помогло — из-за протестов украинцев ее концерты в Германии отменили.

Концерты в Германии должны были начаться 21 октября, но в последний момент их отменили. На сайте kontramarka.de, где можно было приобрести билеты на концерты Ани Лорак, выбивает ошибку и сообщает, то такой страницы не существует. Также о подобном сообщает и ряд телеграм-каналов.

Будут ли эти концерты вообще — неизвестно, однако пока указано, что концерты перенесены. Предварительно новая дата — это 2023 год.

Отметим, что ранее также были отменены концерты поклонницы Кремля, предавшую свою родину, и в Праге. Инициативная группа украинской диаспоры добилась того, что организаторы форума Forum Karlin убрали из программы выступление певицы.

Как ранее писал "Телеграф", за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессоре в Черновцах из "Аллеи звёзд" убрали именную звезду певицы. Тогда как бывший супруг артистки, отец ее дочки Мурат Налчаджиоглу признался, что Украина – его родной дом.