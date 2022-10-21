"Українською Кіркоров не дозволив співати?": шанувальницю Кремля Ані Лорак захейтили за нову пісню

Пісню артистці написала українська авторка.

Співачку Ані Лорак, яка народилася в Україні, концерти якої масово скасовують у Європі, не навчило і це, адже артистка все ще продовжує підтримувати росію, яка прийшла на її батьківщину з війною. У "допомогу" країні-агресору артистка презентувала свій новий хіт російською мовою, і відразу потрапила під хвилю хейту в мережі.

На своїй сторінці в Інстаграм Лорак опублікувала повідомлення про прем’єра свого нового хіта "Лабіринт", зазначивши, що його автором є "талановитий український автор Олена Мельник". Однак і це не допомогло співачці "захиститися" від невдоволених "фанів".

"Творчість завжди рятувала мене в найскладніші періоди життя... Люблю і любитиму близьких душею людей. Вірю, що справжнє кохання пройде всі життєві випробування. Нехай ця пісня знайде свого слухача, хто почує більше, ніж музику" — описала свій трек Лорак.

У коментарях як завжди два табори: захоплені творчістю співачки фани, і злі та засмучені українці, які вкотре розчарувалися у своїй землячці. Артистку дорікнули за те, що вона продовжує працювати в рф, а також за пісні мовою країни-агресора. Її позиція уже коштувала їй заробітку в Європі, а незабаром вона позбудеться концертів і в росії.

Нагадаємо, що Ані Лорак раніше скасували концерти у Празі. Ініціативна група української діаспори досягла того, що організатори форуму Forum Karlin прибрали з програми виступ співачки. Також завдяки протестам українців не виступить співачка й у Німеччині.

Як раніше писав "Телеграф", за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі в Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. Тоді як колишній чоловік артистки батько її доньки Мурат Налчаджіоглу зізнався, що Україна – його рідний дім.