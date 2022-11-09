"Діти, вбиті російською ракетою, не сняться?": Лорак розпекли в мережі за фото з дочкою в Іспанії

Українців розгнівало те, що Лорак вихваляється яскравим знімком під пальмами та демонструє сімейну відпускну ідилію

Співачка-зрадниця Ані Лорак, проти якої в Україні запровадили санкції, зараз відпочиває в Іспанії. Лорак приїхала туди разом із донькою і зараз радісно ділиться знімками з відпочинку у теплій країні.

Подібна бездумна поведінка розгнівала дописувачів артистки з України, які нагадали їй про вбивства дітей, які росія продовжує чинити на її батьківщині. Відповідні коментарі з’явилися у Instagram співачки.

Так, українців розгнівало те, що Лорак вихваляється яскравим знімком під пальмами та демонструє сімейну відпускну ідилію з дочкою, тоді як українських дітей продовжують вбивати російські ракети.

"Діти, вбиті російською ракетою, не сняться?", "Цікаво, як ви своїй дитині в очі дивитесь? Думаєте, що вона все життя розумітиме ваше мовчання? Сором і біль", "Сором української нації", "Як спиться гидоті, яка підтримує вбивства схожих на твою дочку дітей? Кількість грошей перекриває кількість жертв? "Немає поваги до тих, хто своєю мовчанкою підтримує режим путіна", – пишуть у коментарях користувачі.

Раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Анна Асті, яка народилася у Черкасах, у перші дні повномасштабного вторгнення росії перебувала в Україні. Співачка разом зі своєю родиною сиділа у бомбосховищі під обстрілами, і попри це все одно повернулася до росії, де продовжила будувати кар’єру.