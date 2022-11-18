"Больше оружия Украине, немедленно": генерал США рассказал, когда ждать решающего этапа войны

Бен Ходжес считает, что Украина в скором времени может деоккупировать Крым и закончить войну

Соединенные Штаты Америки, которые недавно объявили о поставке нового пакета оружия для Украины, продолжают удивляться эффективному использованию украинскими военными реактивных систем залпового огня HIMARS. С большим восторгом об удачном применении вооружения в Иловайске высказался американский генерал Бен Ходжес в Twitter.

"Впечатляюще. Теперь отправим больше, немедленно. Будет иметь значение в ближайшие недели, когда ВСУ обрушатся на российскую логистику и оборону в Донецке/Луганске, создавая условия для решающей фазы кампании, освобождения Крым, которая, я думаю, начнется в январе/феврале", — написал генерал.

Сообщение Бена Ходжеса в Твиттер

Такими словами Ходжес прокомментировал фото точно нанесенных ударов по оккупированному рф Иловайску.

Удар HIMARS в Иловайске (ж/д станция)

Удар HIMARS в Иловайске (ж/д станция)

Напомним, что в 2014 году российская армия уничтожила украинский батальйон во время выхода с Иловайска после согласования "зеленого коридора". Это событие в истории известно как "Илловайский котел". Количество погибших украинских военных тогда превысило 250 человек, более 400 человек были ранены, около 300 — попали в плен.

Стоит отметить, что американский генерал неоднократно давал прогнозы по войне в Украине. Ранее он заявлял, что ВСУ смогут деоккупировать два стратегически важных города — Мелитополь и Мариуполь — уже до января 2023 года.

Ранее мы писали, что Украина сможет получить американские самолеты уже в 2023 году. Об этом рассказывал военный аналитик, глава фонда "Вернись живым", волонтер Тарас Чмут, ссылаясь на собственные источники. По его словам, группа украинских пилотов уже изучает авиационный английский язык для того, чтобы отправиться на обучение управлению самолетами за границу.