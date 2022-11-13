Новая военная помощь не за горами: в США назвали сроки объявления нового пакета

Детали нового пакета не раскрываются

США планируют выделить новый пакет военной помощи Украине в "ближайшие несколько недель", а Белый дом проводит консультации с Конгрессом относительно дополнительных ресурсов на следующий год.

Об этом сообщил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, во время общения с журналистами на борту рейса из Вьетнама на саммит G20 на индонезийском острове Бали.

По его словам, США продолжают быть последовательными в вопросе предоставления помощи Украине в области безопасности. Он напомнил, что накануне его страна объявила о новом пакете, однако в ближайшие несколько недель будет объявлен еще один и он будет примерно таким же по объему, как и предыдущий.

"Мы также консультируемся с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год", — добавил он.

Как сообщалось ранее, накануне США объявили о выделении нового пакета помощи объемом в 400 миллионов долларов, в который должны войти зенитные ракеты Hawk, ЗРК Avenger, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 155-мм боеприпасы, зимнее оснащение и другое.

Этот пакет для США стал 25-м с августа 2021 года, а всего с начала каденции Джо Байдена в Украину прибыло военной помощи более, чем на 19 миллиардов долларов.