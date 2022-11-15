Кримьска пахлава та чорні пакети: Буданов заінтригував українців новим придбанням розвідників за мільйони гривень

У відомстві відзначили, що Black box є не єдиним спільним проєктом ГУР та фонду "Повернись живим"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) спільно з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" вирішили реалізувати ще один проєкт загальна вартість якого склала 40 мільйонів гривень.

Відповідну інформацію у вівторок, 15 листопада, повідомила пресслужба відомства у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що у жовтні благодійникам вдалося придбати і потому передати представникам ГУР обладнання, що здатне зменшити наступальний потенціал росії. Деталі проєкту на жаль залишилися в секреті.

"З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо "Black box", завдав росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога", — пояснив очільник відомства Кирило Буданов.

Варто відзначити, що Black box є не єдиним сумісним проєктом ГУРівців та благодійників. До прикладу улітку 2022 року спільними зусиллями їм вдалося придбати комплекс Bayraktar TB2 загальна вартість якого 16 502 450 доларів. Він складається з кількох ударних безпілотників, системи повітряного зв’язку, а також мобільного комплексу наземного управління.

У коментарях українці поки невідомій речі, котра допоможе Збройним силам радіють і жартівливо висловлюють свої припущення про те, що може бути у чорному ящику. Дехто припускає, що усередині лежать ядерна бомба, скарб або смерть президента росії володимира путіна. Є й такі, хто думає, що у ящику знаходиться якась корисна для ГУР електроніка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Головному управлінні розвідки Міноборони України звернулися до російських військових з вимогою здаватися в полон, аби не бути ліквідованими під час зачищення міста.