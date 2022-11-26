Звільняти Крим військовим шляхом чи переговорами — екс-нардеп пояснив, у чому тонкість

Україна не відмовлятиметься від Криму

Питання повернення Криму в Україну вирішуватиметься і військовим і дипломатичним шляхом, проте вже зрозуміло, що в Києві не мають наміру "виносити його за дужки".

Як розповів "Телеграфу" колишній віцепрем'єр АРК, екснардеп Андрій Сенченко, насправді вибору між дипломатичним та військовим шляхами деокупації півострова немає.

"Йдеться про сукупність і економічного тиску через санкції, і дипломатичні зусилля, і військові", — зазначив він.

Сенченко наголосив, що Україна чітко показує, що не має наміру відступати у питанні Криму і вже веде військові кроки для його звільнення. У цьому контексті він згадав удари по військовому аеропорту в Новофедорівці, арсеналу в Джанкойському районі та атаці на Севастопольську бухту.

Водночас він наголосив, що дипломатичні зусилля та економічний тиск теж ніхто не припиняв.

"Таким чином, застосовується сукупність усіх цих дій. Проте яка буде пропорція, це вже залежить від обставин", — зазначив екснардеп.

Більше про те, як проходитиме звільнення Криму і на які кроки готова Україна для його звільнення, читайте у матеріалі "Телеграф": Кримський глухий кут для путіна: як кремль поставили в незручну позу і коли Україна звільнить півострів.