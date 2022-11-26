Освобождать Крым военным путем, или переговорами — экс-нардеп объяснил, в чем тонкость
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Украина не станет отказываться от Крыма
Вопрос возвращения Крыма в Украину будет решаться и военным и дипломатическим путем, однако уже понятно, что в Киеве не намерены "выносить его за скобки".
Как рассказал "Телеграфу" бывший вице-премьер АРК, экс-нардеп Андрей Сенченко, на самом деле выбора между дипломатическим и военным путями деоккупации полуострова нет.
"Речь идет о совокупности и экономического давления из-за санкций, и дипломатических усилий, и военных", — отметил он.
Сенченко подчеркнул, что Украина четко показывает, что не намерена отступать в вопросе Крыма и уже ведет военные шаги для его освобождения. В этом контексте он вспомнил удары по военному аэропорту в Новофедоровке, арсеналу в Джанкойском районе и атаке на Севастопольскую бухту.
Вместе с тем он подчеркнул, что дипломатические усилия и экономическое давление тоже никто не прекращал.
"Таким образом, применяется совокупность всех этих действий. Однако, какая будет пропорция, это уже зависит от обстоятельств", — отметил экс-нардеп.
Больше о том, как будет проходить освобождение Крыма и на какие шаги готова Украина для его освобождения, читайте в материале "Телеграф": Крымский тупик для путина: как кремль поставили в неудобную позу и когда Украина освободит полуостров.