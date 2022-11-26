Крымский тупик для путина: как кремль поставили в неудобную позу и когда Украина освободит полуостров

"Телеграф" узнавал, почему так запаниковали в кремле из-за разговоров об освобождении полуострова

На этой неделе в контексте долгосрочных разговоров о переговорах Украины и россии в публичном пространстве снова поднялась тема Крыма. Президент Украины объяснил позицию официального Киева по переговорным линиям Банковой.

Публичную дискуссию поддержал украинский гарант на страницах авторитетного британского издания Financial Times, отмечая, что Украина намерена вернуть аннексированный россией Крым и все другие территории, которые с 2014 года удалось захватить российскому агрессору. По его словам, хотя дипломатия по этому вопросу не срабатывает, Киев готов рассмотреть и невоенные варианты деоккупации Крымского полуострова.

"Если решение (не предусматривает – ред.) деоккупации и (Крым – ред.) будет в составе российской федерации, то никто не должен тратить на это в свое время. Это пустая трата времени", — сказал Зеленский британской аудитории.

На его слова очень быстро и нервно отреагировали в кремле. В частности, представитель президента рф дмитрий песков заявил, что трактовка слов Зеленского относительно Крыма как готовности Украины к миру неверна, мол, эти слова лишь в очередной раз якобы подтверждают нежелание Киева решать проблему невоенными путями.

До этого переговорный пинг-понг москва пыталась выиграть очередными ракетными ударами по Украине. Впрочем, похоже, ничего из этого не вышло. А в день массированных обстрелов Европарламент шагнул к еще большей изоляции россии и усилению давления.

Крымские татары тоже против уступок россии

Комментируя внезапную реанимацию крымского вопроса, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" поддержал тезис, что никаких кулуарных переговоров и уступок москве без деоккупации Крымского полуострова быть не может.

"Это заявление (Зеленского — Авт.) прозвучало очень жестко для западных политиков, которые и сегодня считают, что настойчивость Украины в возвращении оккупированного россией Крыма может привести к применению москвой ядерного оружия. В то же время такая четкая позиция президента Украины уверила как крымских татар, да и украинское общество в целом, — никаких территориальных уступок агрессору", — говорит Чубаров.

Глава Меджлиса отмечает, что россия позиционирует вопрос Крыма как несколько сакральный. При этом уже несколько недель раздаются разговоры о вынесении крымского вопроса за скобки в контексте переговоров о прекращении огня: "Это недопустимо. Раньше звучали предложения об отсрочке вопроса деоккупации Крыма на 7 лет. До того были разговоры про 10-15 лет переговоров с россией относительно судьбы Крыма, как компромисс со стороны Украины. Особенно снова заговорили об этом после визита в Киев Салливана (советника президента США, — Авт.)", — говорит Рефат Чубаров.

По его словам, своим заявлением президент Украины четко дал всем понять, что вопрос деоккупации Крыма следует рассматривать в комплексе вместе с освобождением других украинских территорий, демилитаризацией Крымского полуострова и выводом российских войск: "Крымские татары — как коренной народ Крыма — поддерживают такую принципиальную позицию президента Украины, которая, без всякого сомнения, отражает позицию украинского народа относительно будущего Крыма", — добавляет политик.

Запад не прекращает гнуть свою линию

Директор института мировой политики Евгений Магда рассказал, что ему также импонирует позиция президента о том, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена.

"Это действительно залог завершения российско-украинской войны. И если хотите, залог политических перспектив самого Владимира Зеленского. Что касается позиции наших западных партнеров, то их "глубокая обеспокоенность" уже имела место в 2014 году, когда россия украла у нас Крым. Тогда они пытались Украину сдерживать, говорили о том, чтобы украинцы не совершали резких движений... Сейчас они продолжают такую же линию. Плохо, что западный истеблишмент не понимает, что за эти почти 9 лет рф совершенно не изменилась к лучшему. Она только почувствовала собственную безнаказанность. Она применяет разнообразные технологии для того, чтобы влиять информационно. Например, как этот пассаж о "грязной бомбе", которую продвигали сразу несколько представителей российского руководства. Все это играет против западного мира тоже. Потому что это размывает основы существующей системы безопасности", — объясняет эксперт.

Он также подчеркнул, если Запад этого не понимает, то Украина имеет полное право игнорировать своих партнеров "и поступать так, как считает нужным".

Какие есть инструменты для освобождения АРК

Бывший вице-премьер АРК, экс-нардеп Андрей Сенченко нам отметил, что официально Украина правильно в данном случае формулирует вопрос — Киев никоим образом не собирается ни с кем обсуждать вынесение Крыма за какие-то скобки.

"Потому что было много желающих делать какие-то подарки, делать какие-то еще приятные вещи для путина, чтобы он сохранил лицо. Это наша территория, наша земля, наши люди там живут, и мы никоим образом не уступим Крым. И как-то откладывать на потом, идти на какую-то отсрочку — тоже рассматривать нельзя. Это общая позиция и политического, и военного руководства нашего государства. И главное — это общая позиция с украинским народом", — аргументирует он.

Отвечая на вопрос, как же все-таки может решиться вопрос деоккупации Автономной республики Крым, политик подчеркнул, что именно сегодня на самом деле отсутствует четкий двумерный выбор — либо только дипломатическими инструментами, либо военным путем.

"Просто есть определенные этапы, — уточняет Сенченко. — Речь идет о совокупности и экономического давления из-за санкций, и дипломатических усилий, и военных. Относительно Крыма, безусловно, мы постоянно четко артикулируем, что никакого шага назад не будет. Военные действия тоже происходят, как известно, по Новофедоровке, по Джанкойскому району (по арсеналу), по бухте в Севастополе и т.д. То есть военные шаги уже есть. Но никто не прекратил и дипломатических усилий, и экономического давления.Таким образом, применяется совокупность всех этих действий. Однако, какая будет пропорция, это уже зависит от обстоятельств".

Дипломатические ловушки путина

Кроме провала многочисленных беспокойств Запада, упомянутых выше, дипломатическая формула мира и решение крымской проблемы содержит очевидную ловушку кремля. Это практика постоянных переговоров о переговорах. Таким образом россия раньше изматывала западных союзников по Сирии, во время эпопеи с иранской ядерной программой, в Приднестровье, Чечне и так далее. В Украине в этом ключе можно упомянуть печально известные Минск-1 и Минск-2. После подписания этих "мировых" рф снова атаковала Украину.

О том, что никакого Минска-3 не будет, Зеленский недавно уверял. Очевидно, кроме украинцев, от постоянной лжи россии устали и на Западе.

Лариса Волошина, эксперт-международник, подтвердила "Телеграфу", что кремль делает ставку на пропаганду, которая всех подталкивает к переговорам, но на условиях путина, и чтобы перевести дыхание от военных провалов в Украине.

"Именно поэтому, любой сценарий кроме выполнения украинских требований будет тот же Хасавюрт. Именно поэтому Украина настаивает на своей формуле. Это очень важно, ведь российская пропаганда в том числе в сочетании с этими ужасными ракетными ударами из-за своих агентов влияния и через полезных идиотов пытается внушить мнение, что, мол, руководство Украины избегает прекращения боевых действий и тем самым подвергает опасности украинских граждан, каким-то образом способствует дальнейшей агрессии. Это не так. То, что делает сегодня украинское руководство — единственно верный путь", — анализирует эксперт.

Волошина подтвердила всем очевидные намерения россии – москве нужны не сами переговоры, а временное перемирие для подготовки к новому наступлению на Украину. Как это годами отрабатывалось кремлем, в частности, в "чеченской спецоперации".

Отметим, итогом соглашений в Хасавюрте стало прекращение военных действий и вывод федеральных войск россии из оккупированной Чечни, провозгласившей независимость. При этом вопрос о статусе территории Чечни был отложен до 31 декабря 2001 года. Подписанием Хасавюртовских соглашений завершилась Первая чеченская война. Но уже в 1999 году началась Вторая чеченская война, продолжавшаяся десять лет уже при путине. При этом был разрушен Грозный, а десятки, а то и сотни чеченских деревень, были уничтожены.

А что же силы обороны?

Недавно руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что Украина вернется в оккупированный Крым, это произойдет с оружием в конце весны 2023 года.

"Мы туда вернемся довольно скоро. Да, с оружием вернемся. Другого варианта не существует", — прогнозировал главный разведчик в сентябре.

Похоже, после молниеносной деоккупации Херсона ожидания Буданова постепенно начали реализоваться. Так, 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ генерал Алексей Громов официально сообщил, что украинские Силы обороны вышли на побережье реки Днепр, что позволяет украинской армии контролировать территорию, приближенную к временно оккупированному Крыму.

То есть нервозность кремля после интервью Зеленского в Financial Times не так уж безосновательна. Вполне возможно, крымский тупик путина уже на финальной на него стадии.

Напомним, после ракетных обстрелов Украины 23 ноября военный эксперт Михаил Самусь сообщал "Телеграфу", что путинская армия фактически обессилена, и есть большие сомнения в ее способности пережить эту зиму, продолжая наземные наступления на Силы обороны.