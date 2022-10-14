У россии новый план: зачем путину переговоры и когда готовится новое наступление

Кремль хочет заставить Украину подписать договор, который позволит им подготовиться к новой волне наступления

В последние несколько недель на фоне неудач российской армии в войне против Украины представители кремля все чаще подчеркивают необходимость переговоров с официальным Киевом. Позиция украинских властей в этом вопросе однозначна — никаких разговоров с террористом путиным, заявил президент Владимир Зеленский. При этом источники в российских властях говорят, что договорится с Украиной власти страны-агрессора все же хотят, но исключительно на их условиях.

Как сообщает оппозиционное издание "Медуза", в Кремле действительно говорят о том, что путин размышляют о возможном возобновлении переговоров, которые остановились еще весной 2022-го года. Но в его планах, по словам источников, сохранение контроля над территориями Донбасса и Крымом в целом.

Собеседники издания утверждают, что российский президент не намерен отказываться от продолжения войны. Напротив, у него совсем другие планы.

Новый план кремля по Украине

Российские власти уже на этом этапе, говорят источники "Медузы", подготовили так называемый "тактический вариант" по войне в Украине — они разработали специальный договор и надеются, что Украина на него пойдет. Однако речь не о полноценном мирном договоре, а о введении временного режима прекращения огня. Однако и этот инструмент кремль хочет использовать только для того, чтобы готовиться к очередному наступлению.

При этом, утверждают приближенные к власти лица, кремль сейчас пытается "воздействовать на западных лидеров" и президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы они убедили Украину сесть за стол переговоров с РФ. Аргументация российских властей очень цинична — якобы переговоры нужны для того, чтобы избежать жертв среди гражданских, но это происходит на фоне массированных ракетных ударов по Украине.

Примечательно, что путин ради реализации своего замысла готов "пожертвовать" захваченными российской армией городами Херсонской области. Источники говорят, что кремль готов отвести войска как минимум из этого региона, чтобы договор о прекращении огня был подписан.

Это время российский диктатор планирует использовать якобы для того, чтобы подготовить мобилизованных россиян и немного компенсировать потери в технике.

"Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине", — объяснил один из собеседников "Медузы", близких к Кремлю.

Новое наступление РФ

"Медуза" узнала, что новое полномасштабное наступление российская армия может начать в феврале-марте 2023 года. Якобы последовав примеру армии Украины, которая несколько месяцев готовила мобилизованных, а затем провела успешное контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях.

Позиция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарий "Медузе" заявил, что Украина никогда не согласится на прекращение огня "по российскому сценарию".

"Что вообще дает прекращение огня Украине по российскому сценарию? Фиксацию де-факто новой линии разделения и спешное окапывание россиян на временно оккупированных территориях? Серьезно можно считать, что мы на это согласимся? Особенно на фоне контрнаступления…Явную оперативную паузу для сильно потрепанных частей россиян, чтобы оттренировать хотя бы немного спешно мобилизованных и отправить новое количество смертников на поле боя? Нам это зачем?", — спросил Подоляк.

Он добавил, что Украина заинтересована исключительно в военном поражении россиян, ведь только это позволит реально закончить войну и наказать военных преступников, в том числе власть россии, юридическим путем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент россии владимир путин на совещании Совбеза обвинил Украину в многочисленных "актах терроризма" а также в том, что Украина якобы пыталась взорвать газопровод "Турецкий поток".