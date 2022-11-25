Крепкий орешек: офицер разведки назвал две проблемы с деоккупацией Крыма

Многие россияне будут противиться тому, чтобы полуостров вернулся под полноценный контроль Украины

После освобождения левобережной Херсонщины в обществе усилились разговоры о приближении освобождения Крымского полуострова. От того, какую тактику поведения выберет военное командование Украины, будет зависеть во многом и общий исход войны с россией. Однако офицер военной разведки, преподаватель Портсмутского университета Френк Ледвидж отмечает, что деоккупация Крыма может принести несколько серьезных проблем.

Об этом пишет "НВ", передает "Телеграф". По мнению Ледвиджа, в оборонном плане Крым является "крепким орешком", ведь даже во время гражданской войны в рф 1920 года и Второй мировой Войны на Перекопском перешейке, несмотря на его небольшие размеры, продолжались весьма кровопролитные бои.

Сам по себе полуостров является весьма важным в стратегическом плане как для Украины, так и для россии. Первая проблема — военного характера, ведь деоккупация этой территории ставит немало вызовов перед ВСУ. Даже в случае отсутствия на перешейке достаточного количества оборонных войск здесь может произойти не одно серьезное фронтовое столкновение, что понесет за собой большие потери с обеих сторон.

"Во-вторых, нападения на Крым угрожает политическими опасностями. Прежде всего большинство россиян согласны с тем, что Крым, в котором преобладает российское население, в отличие от других оккупированных территорий Украины, на законных основаниях является территорией россии", — поясняет Френк Ледвидж, основываясь на общих настроениях и личном общении с другом из рф, которого за его взгляды изгнали из родины.

По слова офицера, россияне могут спокойно "проглотить" потерю Бердянска или Мариуполя, но при попытках деоккупации Украиной Крыма могут сплотиться. Это, в свою очередь, может привести к вероятности эскалации, которая включает даже использование тактического ядерного оружия. Впрочем, этот вариант сам Ледвидж считает не слишком вероятным.

Украина, отмечает он, может отказаться от освобождения полуострова военным путем. Для этого ВСУ придется прорвать оборону россиян в Запорожской области, чтобы деоккупировать этот регион и вернуть под контроль Мариуполь на Донеччине.

"Это позволило бы восстановить позиции, которые были на момент вторжения 24 февраля, и значило бы явную и однозначную стратегическую победу Киева, — поясняет эксперт. — Это также даст Украине преимущество в любых переговорах. Нынешние основные пути снабжения россии в Крым будут перерезаны, и это задание будет завершено окончательным разрушением Керченского моста".

Таким образом, от того, какой путь выберет руководство Украины насчет Крыма, будет во многом зависеть дальнейшее развитие войны. Однако в ближайшее время признаков ее окончания Ледвидж, к сожалению, не видит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими могут быть предполагаемые сроки деоккупации полуострова и повлияет ли на планы ВСУ ядерный шантаж россии.

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