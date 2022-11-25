Украинские хакеры запустили на ТВ в Крыму Подервянского (видео)

Кибервоины передали новый "привет" россиянам

Украинские хакеры продолжают вести войну с россиянами в цифровом пространстве. В этот раз под удар наших кибервойск попало телевидение оккупированного Крыма.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале на крымском ТВ хакеры запустили рассказ украинского автора сатирических пьес Леся Подервянского о планах Бога на россию.

"Я разработал Спецоперацию Vel'ZеVul и заметил их своими знаками, — сказал Сатана, немного смущаясь.

…

- Я поставил во главе конченого м*дака, он не совершит никакой ошибки, — сказал Сатана.

-Так, как в прошлый раз с Горбачевым? – спросил Бог.

- Еще лучше, – сказал нечистый, – Горбачев начал с того, что лишил их водки, а этот начал с сахара, туалетной бумаги и женских прокладок. Они обрастут шерстью и будут сосать лапы…", — говорится в видео.

В СтратКоме отметили, что поскольку в Крыму есть свет, зрители российского телевидения могут воспользоваться моментом с целью просветления.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакарская группировка, которую связывают с известными Anonymous слили в сеть почти миллион писем пропагандистов с росТВ.

Также мы сообщали о том, что хакеры взломали российский государственный и сайт и загрузили туда фото с горящим кремлем.