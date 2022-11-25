Українські хакери запустили на ТБ у Криму Подерв’янського (відео)

Кібервоїни передали новий "привіт" росіянам

Українські хакери продовжують вести війну з росіянами у цифровому просторі. На цей раз під удар наших кібервійськ потрапило телебачення окупованого Криму.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України у своєму офіційному Telegram-каналі на кримському ТБ хакери запустили розповідь українського автора сатиричних п’єс Леся Подерв’янського про плани Бога на росію.

"Я розробив Спецоперацію Vel’ZеVul і помітив їх своїми знаками, — сказав Сатана, трохи зніяковівши.

…

- Я поставив на чолі скінченого м*дака, він не зробить жодної помилки, — сказав Сатана.

-Так, як минулого разу з Горбачовим? – спитав Бог.

- Ще краще, — сказав нечистий, — Горбачов почав з того, що позбавив їх горілки, а цей почав із цукру, туалетного паперу та жіночих прокладок. Вони обростуть вовною і смоктатимуть лапи...", — йдеться у відео.

У Страткомі зазначили, що оскільки у Криму є світло, глядачі російського телебачення можуть скористатися моментом з метою просвітлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хакарське угруповання, яке пов’язують з відомими Anonymous, злили в мережу майже мільйон листів пропагандистів з РосТВ.

Також ми повідомляли про те, що хакери зламали російський державний сайт і завантажили туди фото з палаючим кремлем.