"Перетворити на острів": генерал розповів, що допоможе якнайшвидшому звільненню Криму

Окупанти все ще використовують півострів для постачання свого угруповання на півдні України

Якщо позбавити росіян можливості спрямовувати постачання окупаційного угруповання на півдні України через Крим, то це не лише суттєво знизить можливості противника на лівому березі Херсонщини, а й дозволить отримати перспективу звільнення півострова.

Як розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко, після пошкодження мосту через Керченську протоку можливості окупантів забезпечувати свої частини через Крим знизилася, але все ще залишилася.

Він зазначає, що постачання йдуть через поромну переправу і через залізничну гілку, що залишилася, міст.

"Якщо ми перетворимо Крим на "острів", ми отримаємо перспективу його звільнення", — зазначив Романенко.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт Сергій Грабський раніше говорив про те, що окупанти дуже добре розуміють хиткість своїх позицій на лівому березі Херсонщини і можуть піти звідти і з Криму вже до весни.

Оптимізм із цього приводу відчувають і в Офісі президента, так радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ефірі марафону заявив, що за пів року проведе пряму трансляцію з узбережжя Ялти.