"Превратить в остров": генерал рассказал, что поможет скорейшему освобождению Крыма

Оккупанты все еще используют полуостров для снабжения своей группировки на юге Украины

Если лишить россиян возможности направлять снабжение оккупационной группировки на юге Украины через Крым, то это не только существенно снизит возможности противника на левом берегу Херсонщины, но и позволит получить перспективу освобождения полуострова.

Как рассказал в интервью OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко, после повреждения моста через Керченский пролив возможности оккупантов снабжать свои части через Крым снизилась, но все еще осталась.

Он отмечает, что поставки идут через паромную переправу и через оставшуюся железнодорожную ветку мост.

"Если мы превратим Крым в "остров", мы получим перспективу его освобождения", — отметил Романенко.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Сергей Грабский ранее говорил о том, что оккупанты очень хорошо понимают шаткость своих позиций на левом берегу Херсонщины и могут уйти оттуда и из Крыма уже до весны.

Оптимизм по этому поводу испытывают и в Офисе президента, так советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире марафона заявил, что через полгода проведет прямое включение с побережья Ялты.