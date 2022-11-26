Освобождение Крыма не за горами? Эксперт четко спрогнозировал, когда Украина вернет полуостров

Позиции российской армии на юге Украины шатки, и они это осознают

Российская армия находится на крайне "плавающих" позициях. Особенно четко это ощущается на Южном направлении, так что уже в грядущую весну Вооруженные украинские вооруженные силы могут отвоевать Крым у россии. Оккупанты вынуждены будут откатывать подальше к российским границам.

Соответствующую информацию в эфире Радио НВ озвучил военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что россияне точно осознают, что могут уже совсем скоро уступить территории украинцам.

"Захватчики четко осознают шаткость своих позиций в северной Таврии — это регионы, которые еще можно назвать восточной Херсонщиной. Там противник ничего не может сделать против наших огневых средств. Он прекрасно понимает, что придет время, когда он вынужден будет откатываться. Когда это произойдет, я не могу сказать. Хотелось бы, чтобы поскорее, чтобы мы уже весной могли посетить наш Крым, но будет так, как будет", — объяснил он.

По мнению эксперта, оккупанты готовятся к наступлению ВСУ, поэтому усиленно готовят оборонительные сооружения вдоль всего региона, однако это не все их планы по обороне полуострова.

Грабский объяснил, что подобные постройки были обустроены россиянами как на херсонском направлении, так и на правом берегу Днепра, но они им в обороне захваченных территорий помогли не сильно. Военный эксперт уверяет, что подобного развития событий следует ожидать и вблизи Крыма.

"Они готовы отступать и не надеются удержать эту территорию под своим контролем", — добавил специалист.

По словам Грабского, ВСУ смогут отодвинуть оккупационную армию с крымских территорий таким образом, чтобы активных боевых действий там не происходило, однако для этого украинцам необходимо ликвидировать так называемый сухопутный коридор между россией и Крымом. Именно это поможет украинской армии выйти на административные границы, заблокировав их выходы из Крыма.

"С выходом на побережье Азовского моря мы должны иметь возможность накрывать нашими силами поражение всю территорию полуострова, включая Керченский мост и пролив; воздействовать на порты Крыма, как в Севастополе, Балаклаве, Керчи и Феодосии", — отметил Грабский.

Когда все вышеуказанное будет достигнуто, тогда станет ясно понятно, уверяет он, что этот остров удержать у россиян не будет никакого шанса.

"Все находящиеся там войска будут заложниками ситуации и будут целями для наших огневых средств поражения. В таком случае удержать Крым будет абсолютно нереально", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, какими могут быть предполагаемые сроки деоккупации крымского полуострова.