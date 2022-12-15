"У імперії зла є своя логіка": у ГУР розповіли, чи чекати на ракетні удари на новорічні свята

У ГУР нагадали, що загроза ракетних ударів зберігається

Українські розвідники мають інформацію про майбутні дії росії в плані здійснення масованих ударів по Україні і ракетна загроза зберігається.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, у цьому контексті не варто прив’язуватись до святкових дат.

"Ця імперія зла має свою логіку. Ми бачимо, що удари можуть бути пов’язані з датами або подіями, наприклад засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов’язані, а обрані за якоюсь іншою логікою", — сказав він, зазначивши, що на обстріл також може впливати внутрішньополітична ситуація в росії.

Однак він підкреслив, що ГУР не "прив’язуватиметься" до святкових дат, оскільки цієї зими ситуація вже є напруженою і буде такою до Нового року і після.

Юсов наголосив, що росія не приховує своїх намірів щодо обстрілу української енергетичної інфраструктури, а Україна у відповідь зміцнює можливості своєї ППО.

"Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає", — підкреслив представник ГУР.

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