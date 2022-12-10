Ракетні атаки будуть продовжуватися? Українцям пояснили, чому розслаблятися точно не варто

Попри санкції, агресор все ще має можливість виготовляти ракети для подальших ударів ними по українських містах

Розраховувати на те, що росія найближчим часом може припинити свій ракетний терор мирних українських міст — не варто, адже запасів радянських ракет для ударів у агресора достатньо. Окрім цього, навіть попри низку санкційних обмежень, впроваджених Заходом, продовжується й виробництво нових боєприпасів.

Як у своєму коментарі для видання "УНН" повідомив військовий експерт Сергій Грабський, українці повинні чітко усвідомлювати, що ракет у росіян більш ніж достатньо.

"Є певні запаси, зроблені ще за радянських часів. Звісно, що не всі ті запаси можна відновити, але дещо все ж можна використати. Крім того, надходила інформація, що вони використовують ракети, вироблені в серпні цього року", – пояснив він.

На думку експерта, про це може свідчити два фактори, а саме: росія має певні запаси комплектуючих, для виробництва ракет і те, що завдяки так званому "сірий" імпорт, завдяки якому агресор забезпечує себе необхідними деталями для виготовлення боєприпасів для ударів по Україні.

Грабський переконаний, що, навіть попри санкційні обмеження, рф має достатньо можливостей виготовляти певну кількість ракет, тож сподіватися на те, що після кількох масованих ударів по Україні вона перестане тероризувати мирні міста, точно не варто.

Також експерт наголосив, що загроза ракетних атак триватиме допоки продовжуватиметься російсько-українська війна.

"… Для тих, хто проживає у Львові, Тернополі, Чернівцях чи Хмельницькому масові ракетні атаки – це одне. А для таких міст як Харків, Запоріжжя, Дніпро, Херсон і Миколаїв – це інше, бо вони будуть тривати постійно. Там противник використовує інші ракети – модифікації С-300, які із "земля-повітря" перероблені на "земля-земля". Вони завдають серйозної шкоди нашим об’єктам в цих містах. Таких ракет, навіть згідно наших офіційних джерел, у них тисячі. Тож загроза атак буде існувати, доки триватиме війна росії проти України", – підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як військовий експерт Микола Саламаха детально пояснив, чому росія здійснила черговий масований обстріл мирних українських міст, а також оцінив ймовірність застосування агресором ядерної зброї.