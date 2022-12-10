Ракетные атаки будут продолжаться? Украинцам объяснили, почему расслабляться точно не стоит

Несмотря на санкции, агрессор все еще имеет возможность производить ракеты для последующих ударов ими по украинским городам

Рассчитывать на то, что россия в ближайшее время может прекратить свой ракетный террор мирных украинских городов — не стоит, ведь запасов советских ракет для ударов у агрессора достаточно. Кроме того, даже несмотря на ряд санкционных ограничений, внедренных Западом, продолжается и производство новых боеприпасов.

Как в своем комментарии для издания сообщил военный эксперт Сергей Грабский, украинцы должны четко осознавать, что ракет у россиян более чем достаточно.

"Есть определенные запасы, сделанные еще в советское время. Конечно, не все эти запасы можно восстановить, но кое-что все же можно использовать. Кроме того, поступала информация, что они используют ракеты, произведенные в августе этого года", – пояснил он.

По мнению эксперта, об этом может свидетельствовать два фактора, а именно: у россии есть определенные запасы комплектующих, для производства ракет и то, что благодаря так называемому "серому" импорту, благодаря которому агрессор обеспечивает себя необходимыми деталями для изготовления боеприпасов для ударов по Украине.

Грабский убежден, что, даже несмотря на санкционные ограничения, у рф достаточно возможностей производить определенное количество ракет, поэтому надеяться на то, что после нескольких массированных ударов по Украине она перестанет терроризировать мирные города, точно не стоит.

Также эксперт подчеркнул, что угроза ракетных атак будет продолжаться, пока будет продолжаться российско-украинская война.

"… Для тех, кто проживает во Львове, Тернополе, Черновцах или Хмельницком массовые ракетные атаки – это одно. А для таких городов как Харьков, Запорожье, Днепр, Херсон и Николаев – это другое, потому что они будут продолжаться постоянно. Там противник использует другие" ракеты – модификации С-300, которые из "земля-воздух" переработаны в "земля-земля", которые наносят серьезный ущерб нашим объектам в этих городах. Таких ракет, даже согласно нашим официальным источникам, у них тысячи. Поэтому угроза атак будет существовать, пока будет продолжаться война россии против Украины", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как военный эксперт Николай Саламаха подробно объяснил, почему россия совершила очередной массированный обстрел мирных украинских городов, а также оценил вероятность применения агрессором ядерного оружия.