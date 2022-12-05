Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко розповів, про що говорить різноманітність запущених по Україні ракет

Через два з половиною тижні РОВ (російські окупаційні війська, — ред.) здійснили масований удар по території України 70 ракетами, 60 з яких були збиті нашою ППО.

Окупанти застосували 38 крилатих ракет Х-101/Х-555, 22 крилаті ракети "Калібр", несподівано 3 ракети Х-22, які на моїй пам’яті не застосовувалися вже як три місяці, 6 авіаційних ракет Х-59 і 1 протирадіолокаційну Х-31П .

В очі впадає різноманітна номенклатура ракет, напрями, локації та засоби пуску. Також, другою за пріоритетністю була морська компонента, чого також давно не спостерігалося.

Сухий результат.

Цей удар ми переживемо. Відновлення інфраструктури займе більше часу, але це тимчасові проблеми. А ракетні рефлексії РОВ, що не зібрала для цього удару уніфікованої номенклатури, багато про що говорять.

І, звичайно ж, 60 із 70 це відмінний результат. Слава нашій ППО!

Джерело: пост Коваленка у телеграм-каналі.