Київ та область атакували дронами: що відомо

Оператори ППО проявили справжню майстерність

Ранок середи, 14 грудня, розпочався для мешканців Києва та північних областей України зі звуків тривоги та вибухів.

Попередньо працювали засоби протиповітряної оборони. Місцева влада наполегливо рекомендує перебувати в безпечних місцях.

Зазначається, що повітряну тривогу оголосили близько шостої ранку в Києві, Київській, Житомирській та Вінницькій областях України, після чого в мережі почали з’являтися повідомлення про активність дронів типу "Шахед".

Карта повітряних тривог вранці 14.12.2022

Близько 06:30 вибухи чули у передмісті Києва і ще два вибухи — на території самої столиці. Попередньо це ППО спрацювала по дронах.

"Працює ППО. Важливо зараз перебувати в укриттях та безпечних місцях", — лаконічно прокоментував "вибуховий" ранок голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Вибухи у Шевченківському районі столиці. Служби йдуть на місце. Детальніше — згодом", — висловився про ситуацію і мер Києва Віталій Кличко.

Шевченківський район на карті Києва

UPD 07:25 Над Києвом та областю збили вже 10 дронів типу "Шахед". Можлива друга хвиля атаки БПЛА, – попереджає голова Житомирської ОВА Бунечко.

Місцеві канали публікують відео зі звуком вибуху та фото наслідків:

Такі сліди видно у небі

Варто зауважити, що якийсь час росія взагалі не використовувала безпілотники-камікадзе типу "Шахед", — говорили, що це пов’язано з низькими температурами в Україні, за яких такі апарати просто не можуть працювати.

Як повідомляв "Телеграф", останнім часом ворог знову проводить атаки дронів, які можуть бути пов’язані з модернізацією конструкції БПЛА.