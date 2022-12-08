"Шахіди" знову в ділі: ISW назвала нову небезпеку, пов’язану з іранськими дронами

Росіяни намагаються використати всі можливі способи для атак на українську інфраструктуру

Окупанти знову повернулися до атак іранськими безпілотниками Shahed-129 на війні проти України. Під час останнього масивного удару по різних регіонах країни росіяни чергували застосування крилатих ракет та дронів. Невеликий затишок у їх використанні міг бути пов’язаний із проведенням модернізаційних дій — через серйозне похолодання.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), із настанням зими дрони, ймовірно, почали обмерзати у повітрі. Як наслідок, вони падали раніше, ніж досягали цілей, а тому були неефективні на фронті.

Посилаючись на заяви спікера командування Повітряних Сил України Юрія Ігната, фахівці зазначають: тритижневої перерви росіянам вистачило, щоб максимально можливо покращити Shahed-129. Тепер українцям варто бути готовим до чергової хвилі серйозних атак дронами, що входить до загальної спроби росіян виснажити українські системи ППО на різних відрізках фронту.

Під час масованого удару росіян по Україні 5 грудня "шахіди" були помічені як мінімум у п’яти областях – на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Полтавщині та Запоріжжі. Цілком ймовірно, що незабаром БПЛА знову використовуватимуться для додаткових атак на об’єкти української інфраструктури, адже запас крилатих ракет у противника не такий великий.

"Російські сили все більше покладаються на системи озброєння іранського виробництва через виснаження арсеналу високоточної зброї російських військ", — наголошують фахівці ISW.

Зазначимо, що повернення "шахідів" в активне використання може бути пов’язане з відчаєм російського військового керівництва після успішного "хлопка" на військових аеродромах в тилу окупантів. На думку експерта Олексія Йіжака, у рішенні росії знову випустити дрони чітко проглядається емоційна складова.

До того ж, рф може відчувати серйозний дефіцит озброєння, через що їй доводиться звертатися за допомогою до інших країн-ізгоїв, зокрема Ірану.