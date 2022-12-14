"Допомога в дорозі": у США вже відреагували на атаку дронів на Київ

Штати приготували відповідь на чергові обстріли української столиці

Після атаки іранських "Шахедів" на Київ, яку російські окупанти здійснили 14 грудня, у США пообіцяли ще більше допомоги для України.

На чергові удари росії по мирних українських містах відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк. На своїй сторінці у Twitter вона зазначила, що допомога для України вже в дорозі.

"Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі", — заявила Брінк.

Нагадаємо, що вранці 14 грудня у столиці та області пролунав сигнал повітряної тривоги, після чого прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що російські загарбники запустили на Київ понад десять дронів-камікадзе. Попередньо нашим військовим вдалося збити усі безпілотники. На щастя, ніхто не постраждав. У мережі було опубліковано фотографії залишків збитого на Київщині дрону.

Імовірно, сьогоднішня атака дронів могла бути якоюсь помстою окупантів за " хлопок" на аеродромі в Рязанській області.