"У империи зла есть своя логика": в ГУР рассказали, ждать ли ракетных ударов на новогодние праздники

В ГУР напомнили, что угроза ракетных ударов сохраняется

У украинских разведчиков есть информация о будущих действиях россии в плане совершения массированных ударов по Украине и ракетная угроза сохраняется.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, в этом контексте не стоит привязываться к праздничным датам.

"У этой империи зла есть своя логика. Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например заседание ООН, могут быть по понедельникам, средам или четвергам, а могут быть не связаны, а выбраны по какой-то другой логике", — сказал он, отметив, что на обстрелы также может влиять внутриполитическая ситуация в россии.

Однако он подчеркнул, что ГУР не станет "привязываться" к праздничным датам, поскольку этой зимой ситуация уже является напряженной и будет таковой до Нового года и после.

Юсов подчеркнул, что россия не скрывает своих намерений относительно обстрелов украинской энергетической инфраструктуры, а Украина в ответ укрепляет возможности своей ПВО.

"Мы должны быть готовы, оснований расслабляться нет", — подчеркнул представитель ГУР.

Как сообщалось ранее, оккупанты вновь начали активно применять иранские беспилотники "Шахед", в том числе и против Киева. В ответ на это в США пообещали еще больше военной помощи.