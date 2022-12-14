Киев и область атаковали дронами: что известно

Операторы ПВО проявили настоящее мастерство

Утро среды, 14 декабря, началось для жителей Киева и северных областей Украины со звуков тревоги и взрывов.

Предварительно, работали средства противовоздушной обороны. Местные власти настоятельно рекомендуют находиться в безопасных местах.

Отмечается, что воздушную тревогу объявили около шести утра в Киеве, Киевской, Житомирской и Винницкой областях Украины, после чего в сети стали появляться сообщения об активности дронов типа "Шахед".

Карта воздушных тревог утром 14.12.2022

Около 06:30 взрывы слышали в пригороде Киева, и еще два взрыва, — на территории самой столицы. Предварительно это ПВО сработала по дронам.

"Работает ПВО. Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", — лаконично прокомментировал "взрывное" утро глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Детальнее — позже", — высказался о ситуации и мэр Киева Виталий Кличко.

Шевченковский район на карте Киева

UPD 07:25 Над Киевом и областью сбили уже 10 дронов типа "Шахед". Возможна вторая волна атаки БПЛА, – предупреждает глава Житомирской ОВА Бунечко.

Местные каналы публикуют видео со звуком взрыва и фото последствий:

Такие следы видно в небе

Стоит заметить, что некоторое время россия вообще не использовала беспилотники-камикадзе типа "Шахед", — говорили, что это связано с низкими температурами в Украине, при которых такие аппараты просто не могут работать.

Как сообщал "Телеграф", в последнее время враг снова проводит редкие атаки дронов, которые могут быть связаны с модернизацией конструкции БПЛА.