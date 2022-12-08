"Шахиды" снова в деле: ISW назвала новую опасность, связанную с иранскими дронами

Россияне пытаются использовать все возможные способы для атак на украинскую инфраструктуру

Оккупанты вновь вернулись к атакам иранскими беспилотниками Shahed-129 на войне против Украины. Во время последнего массивного удара по разным регионам страны россияне чередовали применение крылатых ракет и дронов. Небольшое затишье в их использовании могло быть связано с проведением модернизационных действий — в связи с серьезным похолоданием.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), с наступлением зимы дроны, вероятно, начали обмерзать в воздухе. Как следствие — они падали раньше, чем достигали целей, а поэтому были неэффективны на фронте.

Ссылаясь на заявления спикера командования Воздушных Сил Украины Юрия Игната, специалисты отмечают: трехнедельного перерыва россиянам хватило, чтобы максимально возможно улучшить Shahed-129. Теперь украинцам стоит быть готовым к очередной волне серьезных атак дронами, что входит в общую попытку россиян измотать украинские системы ПВО на разных отрезках фронта.

Во время массированного удара россиян по Украине 5 декабря "шахиды" были замечены как минимум в пяти областях — на Киевщине, Днепропетровщине, Житомирщине, Полтавщине и Запорожье. Вполне вероятно, что вскоре БПЛА вновь будут использоваться для дополнительных атак на объекты украинской инфраструктуры, ведь запас крылатых ракет у противника не столь большой.

"Российские силы все больше полагаются на системы вооружения иранского производства из-за истощения арсенала высокоточного оружия российских войск", — подчеркивают специалисты ISW.

Отметим, что возвращение "шахидов" в активное использование может быть также связано с отчаянием российского военного руководства после успешной "бавовны" на военных аэродромах в тылу оккупантов. По мнению эксперта Алексея Йижака, в решении россии вновь выпустить дроны четко просматривается эмоциональная составляющая.

К тому же, рф может испытывать серьезный дефицит вооружения, из-за чего ей приходится обращаться за помощью к другим странам-изгоям, в том числе Ирану.