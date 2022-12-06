Аэродромы рф действительно атаковали украинские беспилотники - NYT узнала детали

Атаку дронов уже назвали одной из самых дерзких

Пятого декабря раздались взрывы на двух российских аэродромах — Дягилево под Рязанью и "Энгельс-2" под Саратовом. Со ссылкой на источники в Минобороны россии и украинского чиновника The New York Times сообщает, что беспилотники были запущены с территории Украины.

Журналисты пишут, что один из ударов был нанесен "с помощью спецподразделений вблизи базы, которые помогали наводить беспилотники на цель". Издание называет это "самой дерзкой атакой на российскую территорию за 9 месяцев войны".

За рубежом уверены, что с помощью таких взрывов Украина решила продемонстрировать, что готова атаковать глубокий российский тыл, тем самым "повышая ставки в войне". К тому же, подобный удар беспилотниками стал отличной демонстрацией возможностей ВСУ поражать цели врага на весьма большом расстоянии.

Согласно имеющимся снимкам, на "Энгельс-2" был поврежден один российский самолет. На Дягилево — сгорел бензовоз и погибли люди. Весьма скоро "бавовну" подхватил аэродром в Курске.

Несмотря на удары по российским аэродромам, у оккупантов остается еще немало бомбардировщиков, которые могут атаковать Украину. В ближайшее время может увеличиться и количество ракет. Их россияне планируют перевезти из Сирии.