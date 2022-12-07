"Острый дефицит оружия": россия опять просит помощи у Ирана, и не только беспилотники

рф намерена покрыть острый дефицит собственного вооружения

Для продолжения войны в Украине россия планирует пополнить запасы своего вооружения баллистическими ракетами и беспилотниками с помощью Ирана. После массированных атак, которые захватчики совершали по мирным украинским городам, ракет у россии становится все меньше.

Информагентство DPA, ссылаясь на неназванные дипломатические источники в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, сообщает, что россия вновь заказала у Ирана оружие.

"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотных ракет и ракет в россию", — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что речь идет о нескольких сотнях ракет и дронов. Однако оккупантам они еще доставлены не были.

"Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно есть в книгах заказов", — подчеркнул источник.

Напомним, что ранее иранские власти отрицали поставки любого вооружения для российской армии. Официальные лица Ирана заявляют, что сохраняют нейтралитет в российско-украинской войне. Однако украинской разведке удалось найти информацию, свидетельствующую о том, что Иран поставлял россии дроны уже после начала полномасштабной войны.