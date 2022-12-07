Почему россия снова атакует Украину "Шахедами": месть или удары отчаяния

Эксперт Алексей Йижак объяснил "Телеграфу" очередное беспилотное обострение от рф

Последний удар по Украине со стороны россии, с использованием в частности беспилотников, обусловлен скорее эмоциональной составляющей после шока в кремле от ударов по ее военным аэродромам.

Такое мнение "Телеграфу" высказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак.

"Думаю, у россии с "Шахедами" возникла проблема — они заканчиваются, а Иран шагнул назад в поставках всего необходимого для этих дронов. Сейчас у них (россиян. — Авт.) есть определенный остаточный запас. Думаю, в последний раз они их использовали как месть за "Энгельс", "Дягилево" и аэродром в Курске . Однако оно выглядит немного, как такая не очень уверенная месть. Использовали то, что есть. Насколько понимаю, проблема с этими дронами не в том, что поменялись условия, погода или еще что-то, просто их не так много (из-за чего наблюдалось некоторое затишье с атаками БПЛА, - Авт.) Возможно, уже прекратилась их поставка. А производство, которое хотели развернуть в россии, еще не началось. Хотя мі можем чего-то не знать в этом смысле". – говорит он.

По словам эксперта, вместе с тем высокий уровень уничтожения дронов связан с тем, что у ВСУ появилось достаточно средств для антидронной борьбы. И это произошло еще после первой атаки "Шахедов" на Украину осенью этого года. Отметим, по оперативным данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 17 российских дронов.

"Я бы сказал, что уже после первого применения этих дронов стало понятно, как на них реагировать. В принципе, защита от дронов у нас достаточно надежная. Там вопрос был в том, чтобы их обнаруживать и располагать системы защиты на тех траекториях, на которых они могут лететь, ведь они не могут летать по сверхсложной траектории. Думаю, это значит, что у нас есть средства для борьбы с дронами, что этих средств достаточно. Но я бы сказал, что это не только сейчас проявилось. Сейчас просто это еще раз подтвердилось. Когда дронов в россии было немного, когда с начала их было несколько десятков, то они еще создавали проблемы, а сейчас их просто все сбивают", — отмечает Алексей Йижак.

Напомним, как сообщал "Телеграф", на прошлой неделе произошли также масштабные пожары в российской Перми на ТЭЦ, Брянской области на нефтебазе и на складе в Волгограде.

Кроме того, мы писали ранее, что по прогнозам военного эксперта Евгения Дикого, Украина наверняка уже имеет технические возможности поражать военные объекты на территории россии вдали от украинской границы благодаря беспилотным летательным аппаратам дальнего радиуса действия. Так что "бавовны" на военных объектах рф продолжатся.