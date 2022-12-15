"Завдання виконано": ЗСУ розповіли про успіхи в Бахмуті

Окупанти зазнають невдач на східному фронті

У бою за місто Бахмут, яке є однією з найгарячіших точок на військовій карті України, воїнам 46-ї окремої десантно-штурмової бригади вдалося вибити російських окупантів із кількох кварталів.

Військові отримали завдання витіснити ворога з цих позицій, після чого було проведено успішну контратаку. Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Погребиський.

"Президент відзначив 46 бригаду, це моя бригада, де я проходжу службу. Ми вчора контратакували позиції ворога і вибили його з кількох кварталів Бахмута. Тепер його там немає. Буквально ще два дні тому вони зайняли ці позиції. Нам було поставлене завдання вибити ворога з цих позицій, завдання було виконано десантно-штурмовими військами", — сказав Погребінський.

Нагадаємо, що взяття Бахмута — справжня "ідея-фікс" російських окупантів. Військовослужбовець Нацгвардії Крістіна Кудрява розповіла, чому для загарбників настільки важливе саме це місто.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти досягли невеликих успіхів під Бахмутом, наблизившись до важливої дороги. Офіцер 54-ї бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв пояснив, чим це може загрожувати.