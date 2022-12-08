Битва за Бахмут: військова пояснила, чому для росіян таке важливе це місто

Взяти Бахмут — справжня "ідея-фікс" російських окупантів

Ворожа армія кидає максимальні сили під Бахмут, тим самим роблячи з міста одну з найгарячіших точок фронту. Тут зосереджено найбільше військовослужбовців із ПВК "Вагнер", які наче намагаються довести кремлівській владі, що є більш підготовленими, аніж звичайні солдати армії рф.

Такий висновок з того, що відбувається, робить військовослужбовиця Нацгвардії Христина Кудрява у розмові з "Українською правдою". Будучи однією із бійчинь 4-ї бригади швидкого реагування, вона неодноразово зустрічалася на полі бою з ворогом і добре встигла його вивчити.

За її словами, "вагнерівців" під Бахмутом можна поділити на дві умовні групи: це досвідчені учасники ПВК та свіжомобілізовані колишні в’язні. Перші відповідають за командування, планують операції та мають кращу підготовку. Їм довіряють відстеження того, що відбувається на відрізку фронту, шифрування розмов тощо. Другі — не більше, аніж гарматне м’ясо.

"Вагнерівці" намагаються підійти до наших позицій максимально близько і лише тоді відкривають вогонь, — розповідає Кудрява. — Не скажу, що це гідний супротивник — бо ми лише сьогодні бачили, як вони викрали на одному із подвір'їв козу, — але з ними справді складно".

Головною причиною, через яку росіяни не хочуть відступати від Бахмута, військовослужбовиця вважає необхідність десь розмістити близько двох дивізій російської армії. Поки ж окупанти мають загрозу зимувати в полі, проте у разі успішного захоплення міста вони отримають хоча б залишки розбитих будівель.

А побратим Христини Кудрявої, Петро Кузик, розповідає, що "вагнерівці" під Бахмутом зовсім не шкодують своїх людей. Один із полонених учасників ПВК розповідав, що особовий склад для них проблемою не є — якщо за день ЗСУ вдається знищити 50 ворожих солдатів, то наступного дня така ж їхня кількість буде доставлена на фронт. Якщо знадобиться більше, буде більше. У штурмовому загоні ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку постійно намагаються тримати рівно 900 осіб.

До речі, нещодавно в Бахмуті побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він поспілкувався з місцевими жителями, дізнавшись, як їм живеться на лінії вогню.

Також ми показували, як виглядає місцевий військовий шпиталь, у якому рятують життя українським військовим. Більшість фото — такі, що говорять, вони пояснюють, якою ціною Україні дістається свобода.