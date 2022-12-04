На морозі, без води та сну: місцеві жителі розповіли про життя у Бахмуті (репортаж)

У прифронтовому місті залишилося мало людей, їм доводиться виживати всіма силами

Останніми тижнями увага громадськості прикута до Бахмута Донецької області, де українські захисники всіма силами стримують ворожий наступ — місто перебуває під постійним обстрілом і людей там майже не залишилося.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Бахмуті та поговорив із місцевими жителями, які незважаючи ні на що продовжують там жити.

Одна з найбільших проблем бахмутців на сьогодні це відсутність води, — на вулицях часто можна зустріти людей з відрами та бутилями, які шукають, де б поповнити запаси.

Старим особливо важко

Вони шукають воду під звуки вибухів, адже лінія фронту знаходиться поряд, і бойові дії не припиняються.

"Я вже забув, коли спав, — розповідає один із місцевих жителів. — Куди їхати, кому ми потрібні? Є бажання виїхати, у квартирі 5 градусів тепла, а це ж ще морозів сильних не було. Мерзнемо".

Зустрів наш кореспондент і жінку, яка серед сміття намагалася знайти продукти, які можна було б використати для годування собак, — каже, що їй свіжий хліб привозять, але для тварин доводиться шукати їжу.

Життя під обстрілами суворе — доводиться забруднювати руки

Однак на момент розмови її пухнастим улюбленцям не щастило, викинули лише зіпсований хліб. Відео розмови не публікуємо, оскільки жінка побажала залишитись анонімною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував фото та відео, яка розруха загалом нині відбувається в Бахмуті.