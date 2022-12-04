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На морозі, без води та сну: місцеві жителі розповіли про життя у Бахмуті (репортаж)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Поговорили із жителями Бахмута, які залишаються там під обстрілами Новина оновлена 04 грудня 2022, 14:20
Поговорили із жителями Бахмута, які залишаються там під обстрілами. Фото telegraf.com.ua

У прифронтовому місті залишилося мало людей, їм доводиться виживати всіма силами

Останніми тижнями увага громадськості прикута до Бахмута Донецької області, де українські захисники всіма силами стримують ворожий наступ — місто перебуває під постійним обстрілом і людей там майже не залишилося.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Бахмуті та поговорив із місцевими жителями, які незважаючи ні на що продовжують там жити.

Одна з найбільших проблем бахмутців на сьогодні це відсутність води, — на вулицях часто можна зустріти людей з відрами та бутилями, які шукають, де б поповнити запаси.

Люди шукають воду у Бахмуті під обстрілами
Старим особливо важко

Вони шукають воду під звуки вибухів, адже лінія фронту знаходиться поряд, і бойові дії не припиняються.

У Бахмуті немає води – люди шукають воду під обстрілами

"Я вже забув, коли спав, — розповідає один із місцевих жителів. — Куди їхати, кому ми потрібні? Є бажання виїхати, у квартирі 5 градусів тепла, а це ж ще морозів сильних не було. Мерзнемо".

Зустрів наш кореспондент і жінку, яка серед сміття намагалася знайти продукти, які можна було б використати для годування собак, — каже, що їй свіжий хліб привозять, але для тварин доводиться шукати їжу.

Жінка шукає їжу для собак у смітті — Бахмут Грудень 2022
Життя під обстрілами суворе — доводиться забруднювати руки

Однак на момент розмови її пухнастим улюбленцям не щастило, викинули лише зіпсований хліб. Відео розмови не публікуємо, оскільки жінка побажала залишитись анонімною.

Жінка шукає їжу для собак у смітті — Бахмут Грудень 2022

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував фото та відео, яка розруха загалом нині відбувається в Бахмуті.

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