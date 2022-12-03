Найгарячіша точка на фронті: у мережі показали кадри із зруйнованого, але непідкореного Бахмута (відео)

Із 80 тисяч населення в населеному пункті залишилося лише близько 18 тисяч осіб

Місто Бахмут продовжує залишатися однією з найгарячіших точок фронту на Донбасі. Бої за населений пункт тривають уже кілька місяців. Ворог постійно намагається оточити місто, взяти його в кільце або півкільце, намагається штурмувати Бахмут, населені пункти біля нього. Але українська оборона стоїть потужно, ворогові не вдається здійснити свої плани.

Завдяки тому, що Бахмут весь час тримав удар, українським бійцям вдалося активно діяти на інших напрямках: спочатку на Харківщині, потім на Херсонщині. І зараз також тут триває дуже серйозна битва.

Про те, як виглядає місто (або те, що від нього залишилося), показали у мережі. Як можна зрозуміти з відео, уцілілих будівель майже немає.

Крім того, за словами місцевих мешканців, у місті немає світла, води та тепла.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павлва Кириленка, у населеному пункті з 80 тисяч населення залишилося лише близько 18 тисяч осіб.

Частково пошкоджено та повністю зруйновано близько 60% інфраструктури міста. Чиновник зазначає, що як громадянська інфраструктура, так і житловий фонд постійно страждають від ворожого обстрілу. Якщо якісь будинки ще не повністю зруйновані, вони обов’язково частково пошкоджені від вибухів російських снарядів.

Павло Кириленко також додає, що із 16 шкіл, які були відбудовані у 2019 році, встояла поки що під шквальним вогнем лише одна.

Водночас, окупанти не збираються відмовитися від своїх задумів і продовжують атакувати місто, а останнім часом почали застосовувати нову тактику. Тому вирішальна битва за Бахмут – попереду.