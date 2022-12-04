Постійні обстріли, руїни та холод: як живе зараз прифронтовий Бахмут (репортаж)
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Місто зустрічає спаленими авто, зруйнованими будівлями та звуками вибухів
Всім відомо, що на сьогоднішній день Бахмутський напрямок є одним із найгарячіших на фронті, проте інформації про ситуацію там небагато, адже там йдуть постійні бойові дії і перебувати там небезпечно.
Проте кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Бахмуті та зробив багато вражаючих фото та відео, що зараз відбувається у тому районі Донецької області.
Як відомо, Бахмут знаходиться біля самої лінії бойових дій з окупантами на Донеччині, контроль над ним великою ціною утримують Збройні сили України.
Обстріли в місті чути майже постійно, і людей там майже не лишилося — немає ні води, ні тепла.
На під’їздах та в самому місті багато зруйнованих транспортних засобів.
Сильно постраждали мости та залізниця:
Часто можна зустріти окопи та укріплення.
Великих збитків зазнав бізнес Бахмута:
А ось будівля, на якій, судячи з усього, велися роботи в рамках програми президента "Велике будівництво", — вона отримала серйозні пошкодження і поряд з нею зяє великий котлован після прильоту.
В одному з будинків величезна дірка після прильоту, впали перекриття на всіх поверхах.
І загалом вулицями всюди розруха та наслідки обстрілів:
Однак місцеві жителі, незважаючи ні на що, стверджують, що Бахмут — це Україна.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також показував ексклюзивні фото, як зараз виглядає військовий шпиталь у Бахмуті.