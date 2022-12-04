Постійні обстріли, руїни та холод: як живе зараз прифронтовий Бахмут (репортаж)

Місто зустрічає спаленими авто, зруйнованими будівлями та звуками вибухів

Всім відомо, що на сьогоднішній день Бахмутський напрямок є одним із найгарячіших на фронті, проте інформації про ситуацію там небагато, адже там йдуть постійні бойові дії і перебувати там небезпечно.

Проте кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Бахмуті та зробив багато вражаючих фото та відео, що зараз відбувається у тому районі Донецької області.

Як відомо, Бахмут знаходиться біля самої лінії бойових дій з окупантами на Донеччині, контроль над ним великою ціною утримують Збройні сили України.

Бахмут на карті бойових дій 04.12.2022

Обстріли в місті чути майже постійно, і людей там майже не лишилося — немає ні води, ні тепла.

На під’їздах та в самому місті багато зруйнованих транспортних засобів.

В’їзд у Бахмут виглядає дуже вражаюче

По всьому місту розкидана згоріла техніка

Сильно постраждали мости та залізниця:

Стратегічні об’єкти постраждали найбільше

Ворог подбав про залізницю Бахмута

Транспортні шляхи серйозно постраждали

Відновлення конструкцій влетить у копієчку

Часто можна зустріти окопи та укріплення.

Великих збитків зазнав бізнес Бахмута:

Обстріли торкнулися і торгового центру в Бахмуті

Зачепило і бахмутський промисловий комплекс

А ось будівля, на якій, судячи з усього, велися роботи в рамках програми президента "Велике будівництво", — вона отримала серйозні пошкодження і поряд з нею зяє великий котлован після прильоту.

Українці відбудовуються, окупанти лише руйнують

В одному з будинків величезна дірка після прильоту, впали перекриття на всіх поверхах.

І загалом вулицями всюди розруха та наслідки обстрілів:

Панорамні вікна не витримали російську агресію

У деяких будівель просто "злизало" верхні поверхи

Повсюдно можна зустріти провалля у землі після прильотів

Страждають навіть дитячі майданчики

Однак місцеві жителі, незважаючи ні на що, стверджують, що Бахмут — це Україна.

Безперечний факт

Вулиці Бахмута шепочуть, що росіянам там не раді

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також показував ексклюзивні фото, як зараз виглядає військовий шпиталь у Бахмуті.