Рус

Постійні обстріли, руїни та холод: як живе зараз прифронтовий Бахмут (репортаж)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зібрали ексклюзивні фото та відео, що зараз відбувається у Бахмуті Новина оновлена 04 грудня 2022, 11:22
Зібрали ексклюзивні фото та відео, що зараз відбувається у Бахмуті. Фото telegraf.com.ua

Місто зустрічає спаленими авто, зруйнованими будівлями та звуками вибухів

Всім відомо, що на сьогоднішній день Бахмутський напрямок є одним із найгарячіших на фронті, проте інформації про ситуацію там небагато, адже там йдуть постійні бойові дії і перебувати там небезпечно.

Проте кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Бахмуті та зробив багато вражаючих фото та відео, що зараз відбувається у тому районі Донецької області.

Як відомо, Бахмут знаходиться біля самої лінії бойових дій з окупантами на Донеччині, контроль над ним великою ціною утримують Збройні сили України.

Бахмут на карті бойових дій 04.12.2022
Бахмут на карті бойових дій 04.12.2022

Обстріли в місті чути майже постійно, і людей там майже не лишилося — немає ні води, ні тепла.

На під’їздах та в самому місті багато зруйнованих транспортних засобів.

Згорілі авто на в’їзді до Бахмута
В’їзд у Бахмут виглядає дуже вражаюче
Згорілі авто після обстрілу в Бахмуті
По всьому місту розкидана згоріла техніка

Сильно постраждали мости та залізниця:

Зруйнований вокзал у Бахмуті після обстрілу
Стратегічні об’єкти постраждали найбільше
Зруйнований вокзал у Бахмуті після обстрілу
Ворог подбав про залізницю Бахмута
Зруйнований міст Бахмут Грудень 2022
Транспортні шляхи серйозно постраждали
Зруйнований міст Бахмут Грудень 2022
Зруйнований міст Бахмут Грудень 2022
Відновлення конструкцій влетить у копієчку

Часто можна зустріти окопи та укріплення.

Окоп у Бахмуті Донецької області

Великих збитків зазнав бізнес Бахмута:

Зруйнований торговий центр після обстрілу Бахмут Грудень 2022
Обстріли торкнулися і торгового центру в Бахмуті
Зруйноване підприємство у Бахмуті після обстрілу
Зачепило і бахмутський промисловий комплекс

А ось будівля, на якій, судячи з усього, велися роботи в рамках програми президента "Велике будівництво", — вона отримала серйозні пошкодження і поряд з нею зяє великий котлован після прильоту.

Бахмут Велике будівництво грудень 2022
Українці відбудовуються, окупанти лише руйнують
Бахмут Грудень 2022

В одному з будинків величезна дірка після прильоту, впали перекриття на всіх поверхах.

І загалом вулицями всюди розруха та наслідки обстрілів:

Бахмут Грудень 2022
Панорамні вікна не витримали російську агресію
Бахмут Грудень 2022
Бахмут Грудень 2022
У деяких будівель просто "злизало" верхні поверхи
Бахмут Грудень 2022
Повсюдно можна зустріти провалля у землі після прильотів
Дитячий майданчик Бахмут війна Грудень 2022
Страждають навіть дитячі майданчики

Однак місцеві жителі, незважаючи ні на що, стверджують, що Бахмут — це Україна.

Бахмут це Україна, каже графіті
Безперечний факт
Борд смерть росіянам у Бахмуті
Вулиці Бахмута шепочуть, що росіянам там не раді

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також показував ексклюзивні фото, як зараз виглядає військовий шпиталь у Бахмуті.

Теги:
#Війна #Репортаж #Бахмут