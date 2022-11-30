Яку ставку путін робить на ПВК "Вагнер" в Україні та чи прорветься пригожин у владу в росії

Експерти розповіли "Телеграфу", яку гру веде Кремль

Останнім часом все частіше на слуху російська ПВК "Вагнер" (група Вагнера), власником якої є російський бізнесмен Євген Пригожин. Найманці цього угруповання активно воюють проти України, чимало наслідили в Африці, де нібито навіть вербують ув’язнених у тюрмах, як роблять і в рф.

А сам Пригожин оголошений у розшук ФБР за спробу втручання в американські вибори. Крім того, як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, влада США може оголосити ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією.

Експерти розповіли "Телеграфу", яку ставку робить путін на цю ПВК і чи може вона стати загрозою для його режиму.

Навіщо вагнерівцям зеки, а путіну – вагнерівці

Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права Право" Дмитро Снєгирьов вважає, що інформація з приводу того, ніби вагнерівці вербують у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) ув’язнених для війни проти України, – це певне вкидання.

Стаття, опублікована у виданні The Daily Beast, базується на повідомленнях неназваних джерел, що завжди викликає сумніви. До того ж логістика перекидання таких умовних "добровольців" з Африки дуже сумнівна — і з фінансової, і з політичної точки зору. Нагадаю, що в рф близько 400 тисяч ув’язнених. Цього цілком достатньо для набору так званих "добровольців" для поповнення лав ПВК "Вагнер". До того ж, "вербуючи" найманців серед "спецконтингенту", Пригожин і Ко вирішують низку важливих для російської влади завдань", – наголошує експерт.

По-перше, це звільнення переповнених місць позбавлення волі.

По-друге, акцент невипадково зроблено на важких статтях, на колоніях особливого та посиленого режиму. Це, пояснює Дмитро Снєгирьов, розв'язує питання зниження криміногенної ситуації (впливу кримінального елемента) як у колоніях, так і поза ними у рф. Адже простіше "зачистити" дані кримінальні елементи на території України, аніж боротися з ними потім на території росії.

По-третє, таким чином можна, не зважаючи на втрати, атакувати позиції ЗСУ.

"Так звані "штрафники" використовувалися радянською владою під час Другої світової війни. Їх кидали вперед, не шкодуючи. Так само роблять з частинами "вагнерівців", сформованими з зеків. Їх кидають у лобові атаки. Так "утилізується" небезпечний елемент, а Пригожин та його куратори ще й заробляють. Грошове забезпечення, яке мало б йти на утримання професійних найманців даного ПВК, завдяки фактично "безплатним" зекам осідає в кишенях Пригожина та Ко", — зазначає експерт.

На його думку, загрози режиму путіну з боку цієї ПВК немає. Адже угруповання створювалося для досягнення військово-політичних цілей поза межами рф, там, де ця недоімперія неспроможна безпосередньо втручатися у конфлікти. Внаслідок цього використовується тактика найманців.

"Щодо посилення Пригожина — воно демонстративно на тлі військових поразок регулярної армії рф в Україні, — вважає Дмитро Снєгірьов. — У такий спосіб путін відводить від себе критику, незручні питання з приводу провалу "спецоперації". Вся вина буде покладена на Генштаб Збройних сил РФ (Шойгу, Герасимова, Суровікіна.) Завдяки ПВК створюється так звана система противаг. Російському суспільству демонструють якісь боєздатні частини ПВК "Вагнер", створюється навколо угруповання "ореол героїзму", і це особливо помітно на тлі поразок регулярної армії. Таким чином стоїть питання не провалу військово-політичного планування операції та особистої відповідальності путіна, а "косяків" керівництва ЗС рф. З цим і пов’язана гра зі збільшенням авторитету та впливу Пригожина".

Експерт вважає, що, якщо Штати визнають ПВК іноземною терористичною організацією – це не матиме жодних наслідків для самого Пригожина, який і так перебуває у розшуку по лінії ФБР (за нього призначено винагороду у 250 тисяч доларів за фактом втручання у виборчу кампанію у США).

"Швидше, це буде елемент більш політичний, ніж економічний. Такий собі інформаційний тиск на рф", — пояснює Дмитро Снєгирьов.

Силовики не пустять Пригожина у владу

На думку військового експерта, полковника ЗСУ Владислава Селезньова, визнання ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією було б цілком логічним рішенням з боку США.

"Дана ПВК проводить різноманітні мілітарні заходи не тільки в Україні, а й на території Близького Сходу (Сирія), в Африці (ЦАР, Малі). І це досить серйозний дратівливий елемент, який потребує відповідної реакції від провідних країн світу, – підкреслює експерт — Думаю, це перша частина кейсу, спрямована на те, щоб мінімізувати вплив представників ПВК "Вагнер" на ті чи інші процеси у різних регіонах світу. Ситуація набуде певного розвитку".

На думку Владислава Селезньова, Пригожин не проти діяти як самостійна постать на всеросійському рівні, але йому не дозволять цього силовики.

"Очевидно, що колишній зек не матиме серйозного просування, навіть з урахуванням такого впливового покровителя, як путін. Очевидно, що консенсус у силових структурах рф передбачає, що управляти цією державою можуть тільки вихідці з системи — або Міноборони, або ФСБ (колишній КДБ)", — пояснює експерт.

Отже, констатує Владислав Селезньов, швидше за все, путін просто використовує військовий потенціал, а також запал і бажання Пригожина сподобатися і потрапити до російського кола сильних світу сього.

"Путінському режиму потрібні сили та засоби, на які він може спертися. А зараз це — пригожинська ПВК, кадирівська армія, Росгвардія (для підтримки стабільної внутрішньополітичної ситуації в рф), а також регулярна армія, що значно ослабла, — зазначає експерт. — Причому останню путін використовує в контексті мікроменеджменту, коли через Суровікіна намагається керувати бойовими діями в рамках так званої "спеціальної військової операції" в Україні".