пригожин був "опущеним" на зоні. Що означає нашуміле відео від його співкамерника

Саша Курара закликав ув'язнених не йти до лав ПВК, бо у злочинному світі отримувати накази від "опущених" вважається принизливим

Здавалося б, історія про вербування ув'язнених за вбивства до складу найманців приватної групи "Вагнера" для участі у війні в Україні вже й так виглядала сюрреалістично і ще більш божевільною бути не може. Але ні, може. Бо на днях з'явилося відео у стилі "злодійських розбірок", де російський кримінальний авторитет Саша Курара пригадав євгену пригожину його гірке тюремне минуле.

Річ у тому, що раніше ватажок ПВК "Вагнера" пригожин також сидів у в'язниці. Це було до того, як він потрапив до російської еліти. Колишній кухар путіна у віці 18 років отримав перший термін – умовний за крадіжку. Ще за два роки його засудили до 12 років за залучення до проституції неповнолітніх. Втім, відсидів пригожин лише 9 років, після чого вийшов на волю 1990-го року.

Що це за відео (ненормативна лексика)

На відео Саша Курара стверджує, що пригожин займав найнижче місце в тюремній ієрархії, тобто був тим, кого на сленгу ув'язнених називають "опущеними". Відео можна подивитися тут (обережно, багато нецензурної лайки!).

Саша Курара закликав зеків не ставати під прапор "опущеного"

Кримінальний авторитет зізнається, що має ексклюзив першого рівня стосовно цієї інформації, оскільки брав участь у цьому особисто та був причетним до цькування. Також він закликав ув'язнених не йти до лав ПВК "Вагнера", бо у злочинному світі отримувати накази від "опущених" вважається принизливим.

"Хочу приєднатися до Гріші Московського і додати від себе. Справа у тому, що мене звати Саша. Відомий як Саша Курара. І я хочу довести до вашого відома, що конкретно з євгеном пригожиним ми відбували покарання в одній "командировочці". Так ось — пригожин це пі***с у повному смислі цього слова. пригожин — це ображений, який мав своє місце і знав своє місце, та погодився з цим. А тепер ви, які йдете до цього ПВК "Вагнера", стаєте під прапор пі***са, вами командує пі***с і ви прирівнюєте себе до пі***са. Навіть не те що прирівнюєте — ви стаєте нижче, ніж пі***с… Згадай, Женю, півень є**ний, як тебе гнобили", — розповідає Саша Курара.

У кримінальному світі такі звинувачення можуть коштувати втрати авторитету та впливу на ув'язнених, яких масово набирають до лав російської армії.

Реакція соцмереж на відео про пригожина

Тюремна ієрархія. Пояснюємо

Кримінальна ієрархія, яка розвинулася за часів СРСР, існує й досі, вона передбачає поділ всередині в'язниці людей на касти. На вершині цієї піраміди перебувають так звані злодії в законі завдяки своїм грошам та зв’язкам, внизу ж — ув'язнені за зґвалтування та педофілію.

Найнижча каста "опущених" або ж "ображених" — дикий феномен, їх принижують та б’ють, ґвалтують, через що їх також називають "півнями". До кола обов'язків "опущених" входить виконання найбруднішої роботи, такої як миття туалетів, чищення каналізації. Розмови з представниками інших каст мають бути обмеженими, а спілкування з найнижчою кастою для іншого ув'язненого може призвести до втрати авторитету. Як повідомляє російське видання "Медіазона", справа щодо порушення прав ув'язнених, яких віднесли до касти "опущених" дійшла навіть до Європейського суду з прав людини.

Стаття, за якою сидів пригожин, теоретично підходить під цю класифікацію тюремних каст. Однак тут з'являється ще одна цікава деталь: російський кримінальний авторитет Саша Курара призначив "стрілку" пригожину та будь-кому, хто захоче заперечити сказані ним слова. За тюремними звичаями, названий "півнем" сам стає кандидатом у "опущені", оскільки вважається, що він погодився з цим і ніяк не заперечив.

Реакція соцмереж на відео про пригожина

Також у соцмережах з'являються теорії, мовляв, щодо пригожина навмисне запустили інформаційну кампанію, аби дискредитувати його в очах суспільства та, власне, ув'язнених, через набуття впливу. Це також може свідчити про розкол усередині так званих еліт в росії.

Реакція соцмереж на відео про пригожина

Як повідомляв "Телеграф", засновник ПВК "Вагнера" євген пригожин висловився щодо російської еліти, яка недостатньо допомагає у війні з Україною. Тепер заможні росіяни побоюються проведення арештів і чисток.