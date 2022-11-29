пригожин был "опущенным" на зоне. Что означает нашумевшее видео от его сокамерника

Саша Курара призвал заключенных не идти в ряды ЧВК, потому что в преступном мире получать приказы от "опущенных" считается унизительным

Казалось бы, история о вербовке заключенных за убийства в состав наемников частной группы "Вагнера" для участия в войне в Украине и так выглядела сюрреалистично и еще более безумной быть не может. Но нет, может. Потому что на днях появилось видео в стиле "воровских разборок", где российский криминальный авторитет Саша Курара припомнил евгению его горькое тюремное прошлое.

Дело в том, что ранее главарь ЧВК "Вагнера" пригожин также сидел в тюрьме. Это было до того, как он попал в российскую элиту. Бывший повар путина в возрасте 18 лет получил первый срок – условный за кражу. Еще через два года его приговорили к 12 годам за привлечение к проституции несовершеннолетних. Впрочем, отсидел пригожин всего 9 лет, после чего вышел на свободу в 1990 году.

Что это за видео (ненормативная лексика)

На видео Саша Курара утверждает, что пригожин занимал самое низкое место в тюремной иерархии, то есть был тем, кого на сленге заключенных называют "опущенными". Видео можно посмотреть здесь (осторожно, много нецензурной брани!).

Саша Курара призвал зэков не становиться под знамя "опущенного"

Уголовный авторитет признается, что имеет эксклюзив первого уровня относительно этой информации, поскольку принимал участие в этом лично и был причастен к травле. Также он призвал заключенных не идти в ряды ЧВК "Вагнер", потому что в преступном мире получать приказы от "опущенных" считается унизительным.

"Хочу присоединиться к Грише Московскому и добавить от себя. Дело в том, что меня зовут Саша. Известный как Саша Курара. И я хочу довести до вашего сведения, что конкретно с евгением пригожиным мы отбывали наказание в одной "командировочке". Так вот, пригожин — это пи***с в полном смысле этого слова. пригожин — это обиженный, который имел свое место и знал свое место, и согласился с этим. А теперь вы, которые идете в это ЧВК "Вагнера", становитесь под флаг пи***са, вами командует пи***с и вы приравниваете себя к пи***су… Даже не то что приравняете — вы становитесь ниже, чем пи***с… Вспомни, Женя, петух е**ный, как тебя гнобили", — сказал Саша Курара.

В криминальном мире такие обвинения могут стоить потери авторитета и влияния на заключенных, массово набираемых в ряды российской армии.

Реакция соцсетей на видео о пригожине

Тюремная иерархия. Объясняем

Уголовная иерархия, развившаяся во времена СССР, существует до сих пор, она предполагает разделение внутри тюрьмы людей на касты. На вершине этой пирамиды находятся так называемые воры в законе благодаря своим деньгам и связям, внизу — заключенные за изнасилование и педофилию.

Самая низкая каста "опущенных" или "обиженных" — дикий феномен, их унижают и бьют, насилуют, из-за чего их также называют "петухами". В круг обязанностей "опущенных" входит выполнение самой грязной работы, такой как мытье туалетов, чистка канализации. Разговоры с представителями других каст должны быть ограничены, а общение с самой низкой кастой для другого заключенного может привести к потере авторитета. Как сообщает российское издание "Медиазона", дело о нарушении прав заключенных, отнесенных к касте "опущенных", дошло даже до Европейского суда по правам человека.

Статья, по которой сидел пригожин, теоретически подходит под эту классификацию тюремных каст. Однако здесь появляется еще одна интересная деталь: российский криминальный авторитет Саша Курара назначил "стрелку" пригожину и любому, кто захочет отрицать сказанные им слова. По тюремным обычаям, названный "петухом" становится кандидатом в "опущенные", поскольку считается, что он согласился с этим и никак не возразил.

Реакция соцсетей на видео о пригожине

Также в соцсетях появляются теории, мол, против пригожина умышленно запустили информационную кампанию, чтобы дискредитировать его в глазах общества и, собственно, заключенных, через получение влияния. Это также может свидетельствовать о расколе внутри так называемых элит в россии.

Реакция соцсетей на видео о пригожине

Как сообщал "Телеграф", основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин высказался по поводу российской элиты, недостаточно помогающей в войне с Украиной. Теперь состоятельные россияне опасаются проведения арестов и чисток.