Пригожин сильно напугал российскую элиту: чего боятся в москве

Элиты обеспокоены неспособностью кремля защищать их

Недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, занимающий в россии довольно значительную роль, высказался по поводу российской элиты, недостаточно помогающей в войне с Украиной. Теперь состоятельные россияне опасаются проведения арестов и чисток.

Это произошло на фоне публикации в Telegram-канале "Кепка Пригожина", якобы связываемого с самим Пригожиным. Он ответил на вопросы журналистов RT относительно того, как поступать с теми, кто игнорирует войну. Он рассказал, что против них должны применяться репрессии.

"Причина в безнаказанности. Должны быть включены рычаги и механизмы тотального "уничтожения" этих людей как бизнесменов. По отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии", — ответил он.

Некоторые российские чиновники и представители бизнеса в анонимном формате рассказали о росте беспокойства, возникающего среди элиты. Об этом сообщает издание Bloomberg. Как говорится, речь идет о богатых гражданах россии, которые не проявляют достаточного энтузиазма и поддержки военных действий в Украине. Они переживают из-за безопасности себя и своих семей.

Эти нападки Пригожина на военное руководство россии и губернатора Санкт-Петербурга подкрепляют переживание элиты. Они полагают, что кремль не желает или не может защищать своих.

"Поскольку официальные лица кремля теперь описывают вторжение в Украину как "народную войну", возвращаясь к риторике Иосифа Сталина во время Второй мировой войны, некоторые инсайдеры даже говорят, что опасаются чисток и произвольных арестов как во время правления советского диктатора", — пишет издание.

Как сообщал "Телеграф" ранее, публицист Андрей Пионтковский рассказал, что основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин может помочь Украине.