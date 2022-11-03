пригожин может помочь Украине? Пионтковский удивил предложением

В настоящее время пригожин занимает довольно неоднозначную позицию в путинских кругах

Владелец российской частной военной компании "Группа Вагнера" ​​евгений пригожин видит в президенте Украины Владимире Зеленском достойного противника, что в дальнейшем может помочь в ликвидации путинского режима в россии.

Соответствующее мнение на своей странице в соцсети высказал публицист Андрей Пионтковский, отметив, что изменение отношения российской элиты к украинскому лидеру является демонстративным разрывом со всей философией войны путинского режима.

"пригожин видит в Зеленском достойного противника. Это демонстративный разрыв со всей философией войны путинского режима. Он может стать нашим достойным партнером в ликвидации этого режима," — написал он.

В комментариях под публикацией пользователи, мягко говоря, в шоке от предположений Пионтковского. Большинство отмечает, что стоит упомянуть утверждение, что "хороших русских" не бывает и такой "союзник" Украине точно не нужен. Есть и такие, кто считает, что пригожин, очевидно, почувствовал ослабление хватки русского диктатора и начал открывать "пасть" на своего хозяина.

Стоит также добавить, что в последнее время владелец российской частной военной компании "Группа Вагнера" ​​евгений пригожин стал более откровенным в своих заявлениях. В частности, открыто критикует кадровых военных, поджимает их, а также пытается "отполировать" свой авторитет перед россиянами.

Ранее "Телеграф" сообщал, как публицист Пионтковский предусмотрел гражданскую войну в россии и назвал, что может стать последней каплей, а также как именно она связана с Украиной.