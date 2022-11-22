У ПВК "Вагнера" роздають ордени зекам-вбивцям — а Європа вже готує "сюрприз" пригожину

Найманця ПВК "Вагнера" нагородили орденом за те, що єдиний із підрозділів залишився живим під час артобстрілу

Ув’язнений із колонії суворого режиму №6 Марій Ел, боєць російської приватної військової компанії "Вагнера" Костянтин Кисельов, засуджений за вбивство двох жінок, отримав орден Мужності.

У вересні Кисельов записався до ПВК, а вже через два місяці отримав орден Мужності та звання командира. Про це виданню "Медуза" повідомило джерело, пов’язане з ВК-6, з посиланням на дружину ув’язненого.

Зазначається, що орден був вручений Кисельову за те, що він єдиний із підрозділу залишився живим під час артилерійського обстрілу. За словами його дружини, нагороджував бійця особисто власник ПВК "Група Вагнера" та близький союзник путіна євген пригожин.

Нагадаємо, що в середині вересня стало відомо, що пригожин персонально набирає найманців для війни проти України у російських в’язницях. До мережі потрапило відео того, як це відбувається.

Тим часом депутати Європарламенту можуть включити ПВК "Вагнер" до списку терористичних операцій, повідомляє видання Politico.

Зазначається, що президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі були надіслані відповідні листи від депутатів Європарламенту.

На їхню думку, цю групу необхідно визнати терористичною організацією через порушення "вагнерівцями" міжнародного права в Україні та їхні попередні "подвиги" в інших країнах.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло, що у Великій Британії подали позов проти "вагнерівців". За інформацією британських ЗМІ, найманцям з ПВК "Вагнер" інкримінують страти, тортури, політичні вбивства, тероризм, а також використання зґвалтувань як зброя війни.