В ЧВК "Вагнера" раздают ордена зекам-убийцам - а Европа уже готовит "сюрприз" пригожину

Наёмника ЧВК "Вагнера" наградили орденом за то, что единственный из подразделения остался в живых во время артобстрела

Заключенный из колонии строгого режима №6 Марий Эл, боец российской частной военной компании "Вагнера" Константин Киселев, судимый за убийство двух женщин, получил орден Мужества.

В сентябре Киселев записался в ЧВК, а уже спустя два месяца получил орден Мужества и звание командира. Об этом изданию "Медуза" сообщил источник, связанный с ИК-6, со ссылкой на жену заключенного.

Отмечается, что орден был вручен Киселеву за то, что он единственный из подразделения остался в живых во время артиллерийского обстрела. По словам его жены, награждал бойца лично владелец ЧВК "Группа Вагнера" и близкий союзник путина евгений пригожин.

Напомним, что в середине сентября стало известно, что пригожин персонально набирает наемников для войны против Украины в российских тюрьмах. В сеть попало видео того, как это происходит.

Тем временем депутаты Европарламента могут включить ЧВК "Вагнер" в список террористических операций, передает издание Politico.

Отмечается, что президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале были направлены соответствующие письма от депутатов Европарламента.

По их мнению, данную группу необходимо признать террористической организацией из-за нарушений "вагнеровцами" международного права в Украине и их предыдущие "подвигов" в других странах.

Ранее издание "Телеграф" сообщало, что в Великобритании подали иск против "вагнеровцев". По информации британских СМИ, наемникам из ЧВК "Вагнер" инкриминируют казни, пытки, политические убийства, терроризм, а также использование изнасилований в качестве оружия войны.