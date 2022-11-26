ФБР оголосило у розшук пригожина, обіцяють велику нагороду: у чому його звинувачують США

Головного "вагнерівця" обґрунтовано звинувачують у шахрайстві проти Штатів

Федеральна служба розслідувань офіційно оголосила у розшук великого бенефіціара путінського режиму євгена пригожина, який нещодавно здивував світову спільноту заявою щодо ймовірної участі Заходу у голосному вбивстві "вагенрівця" Нужина.

Як у суботу, 26 листопада, повідомили у пресслужбі відомства, за "голову" власника приватної військової компанії "Вагнер" обіцяють винагороду у розмірі до 250 тисяч доларів. Ці гроші будуть передані особі, котра надасть інформацію про пригожина, яка в подальшому допоможе притягнути його до відповідальності та арешту.

У ФСБ зазначають, що євген пригожин підозрюється у змові з метою перешкоджання та знищення законних функцій Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки, а також Державного департаменту Штатів.

пригожин офіційно оголошений у федеральний розшук

"Це сталося у Вашингтоні, округ Колумбія, з початку 2014 року до 16 лютого 2018 року. Саме пригожин був основним спонсором петербурзького Агентства інтернет-досліджень (IRA). Він нібито контролював і схвалював їхні операції з політичного та виборчого втручання у США, які включали купівлю американського комп’ютерного серверного простору, створення сотень фіктивних онлайн-персон і використання вкрадених ідентифікацій осіб з Штатів. Ці дії нібито були вжиті, щоб охопити значну кількість американців з метою втручання в політичну систему Сполучених Штатів, включаючи президентські вибори 2016 року", — йдеться в повідомлення ФБР.

Також зазначається, що з 16 лютого 2018 року на євгенія вікторовича пригожина рішенням окружного суду округу Колумбія був виданий федеральний ордер на арешт. Це сталося після того, як його обґрунтовано звинуватили у змові з метою шахрайства проти США.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як засновник ПВК "Вагнера" євген пригожин, який посідає в росії доволі значну роль, зробив публічну заяву стосовно російської еліти, яка нібито недостатньо допомагає у війні з Україною, після чого бізнесмену у рф почали побоюватися арештів та зачисток.